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陸網瘋傳道歉信稱「瓊瑤媽媽」 平鑫濤子否認斥偽造

娛樂新聞組／綜合報導
瓊瑤於12月初輕生，震驚社會各界。(本報資料照片)
瓊瑤於12月初輕生，震驚社會各界。(本報資料照片)

兩岸知名作家瓊瑤（本名陳喆）日前辭世，花葬過程中都不見丈夫平鑫濤的三名子女有任何發聲。近日大陸網路上卻流傳出一份「平雲的公開道歉信」，內容不但稱「瓊瑤媽媽」，更言述父親與瓊瑤之間的濃烈感情。對於這份信件，平雲則透過皇冠文化否認。

大陸近來瘋傳「致網友的一封信」，開頭言明自己就是平鑫濤的兒子平雲，表示在歲月長河中，「我們平家和『瓊瑤媽媽』之間的故事，如同一部充滿波折的戲劇，令人感慨萬千。」文中內容不僅提到家庭聚會時，瓊瑤與平鑫濤的相處，及兩人間盈滿的濃烈情感，更為父親能有這樣一位才華橫溢的合作夥伴而感到驕傲。

大陸網站瘋傳平鑫濤兒子平雲寫下公開道歉信，稱瓊瑤為「媽媽」。(本報資料照片)
大陸網站瘋傳平鑫濤兒子平雲寫下公開道歉信，稱瓊瑤為「媽媽」。(本報資料照片)

台媒報導，該信寫道，「從一開始，從瓊瑤媽媽的出現，就像一顆璀璨的星辰，照亮了我們家的生活。」做子女的儘管曾反對過，但「問世間情為何物，只叫人生死相許」，因此他們也一度備受煎熬，「我們的指責和質疑可能給她帶來了很大的傷害。現在回想起來，我們也感到深深的懊悔」。

據報導，信中談到2016年，為了要不要讓平鑫濤插鼻胃管，而雙方決裂的那場紛爭；文中字字句句，表達了做子女的心情。最後甚至提到瓊瑤遺產，認為理應有他們的一份，「畢竟父親和瓊瑤媽媽的合作是我們家庭共同經歷的一部分」，強調不是貪婪爭奪，而是希望能有尊重和認可。

針對瘋傳的信件，平雲透過皇冠文化鄭重否認，他表示這封所謂的「道歉信」顯而易見完全是偽造的，完全背離基本事實，「我們無論過去、現在或未來均不會透過大陸網路發表任何聲明，尚祈各位媒體朋友們明察」，更聲明「尊重瓊瑤女士的個人選擇」，藉此破除網路謠言。

大陸網站瘋傳以簡體字陳述的「平雲道歉信」。（取材自微博)
大陸網站瘋傳以簡體字陳述的「平雲道歉信」。（取材自微博)

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