我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海地鐵鐵軌遭掉落吊臂砸中 後方列車煞車不及撞上

德州男駕車衝入商場撞傷5人 遭警方開槍擊斃

台男團棒棒堂記者會前「為衣服吵架」威廉曝阿緯差點放大家鴿子

記者林怡秀／專訪
威廉深耕綜藝多年，他的綜藝感也比其他棒棒堂成員更好。(記者吳致碩／攝影)
威廉深耕綜藝多年，他的綜藝感也比其他棒棒堂成員更好。(記者吳致碩／攝影)

台灣男子團體 「Lollipop棒棒堂」成員威廉(廖亦崟)為TVBS實境節目「來吧！哪裡怕」首次挑戰製作人角色，沒想到記者會前夕差點被好兄弟阿緯(劉峻緯)放鴿子，還驚動經紀人到阿緯家好言相勸，就怕記者會開天窗，後來阿緯如期現身，威廉才總算放下心中大石。

威廉號召6棒重聚開節目，問他這當中誰最難喬？他說：「阿緯吧，也不是說他不好喬，他是希望後面有階段性的目標，比如接下來發片和演唱會等，他希望可以一次講完，他一直在跟我強調未來性，要不是跟他很好，真的很想一巴掌過去。」他可以理解阿緯的老闆思維，但娛樂圈和做生意不同，娛樂圈變數太多，那他是如何說服阿緯加入？「就是情感的綁架，簡單講就是情勒，哈哈」。

另一個對合體有顧慮的是王子(邱勝翊)，「因為他對綜藝有抗拒，雖然他之前有錄過實境節目，但他覺得自己不好笑，也不認為綜藝對他有加分」，但王子私下其實沒有螢光幕前那麼偶像：「他在我們節目很好笑，很多粉絲會說，以前怎麼沒發現王子這一面，但他這一面我們本來就知道，我看他在電視上的那個樣子才不習慣咧！」認為能讓成員呈現出真實的一面，正是節目的魅力所在。

6棒中間經歷分裂，後來是阿緯把大家聚在一起，感情也慢慢修復回來，阿緯如今是餐飲集團老闆，威廉說：「網友會留言酸他，說他還不是靠老婆，但他真的不是，『點點心』是他認真經營起來，他每天都在看商業相關的書，他能有今天，除了有老婆的支持，還有靠他自己的努力。」坦言很心疼阿緯被網友指指點點，「他怎樣只有我們自己人能講，有網友留言講他，我也會去回」。

不過阿緯差點害節目記者會開天窗，威廉說：「我們有講好記者會當天要穿統一色系，有講藍白色，但阿緯覺得這樣不夠統一，要穿西裝帥帥的，要有個氣勢，他說如果沒辦法，那他就不要去(記者會)。」當時離記者會只剩2天，他打給阿緯老婆求救、又請經紀人去阿緯家親自安撫，才及時化解危機。

威廉期盼未來6棒能繼續走更久更遠。(記者吳致碩／攝影)
威廉期盼未來6棒能繼續走更久更遠。(記者吳致碩／攝影)
威廉感嘆棒棒堂的大家都長大了，可貴的是年輕時的默契仍然不變。(記者吳致碩／攝影)
威廉感嘆棒棒堂的大家都長大了，可貴的是年輕時的默契仍然不變。(記者吳致碩／攝影)

上一則

修杰楷和「影后」女星半裸餐桌激吻 手部動作更瘋狂

延伸閱讀

封面故事／田納西州鴿子谷 聖誕出遊首選

封面故事／田納西州鴿子谷 聖誕出遊首選
巨星朝聖阿妹演唱會 周董、小S花籃有哏 羅志祥變迷弟

巨星朝聖阿妹演唱會 周董、小S花籃有哏 羅志祥變迷弟
綜藝「再見愛人4」 將拍電影網友罵翻

綜藝「再見愛人4」 將拍電影網友罵翻
阿緯還原「棒棒堂」拆夥真相：當時我不夠成熟

阿緯還原「棒棒堂」拆夥真相：當時我不夠成熟

熱門新聞

劉德華在「旺角卡門」只圍一條毛巾，張曼玉則薄紗裡面一絲不掛。（取材自微博）

張曼玉一絲不掛「激凸」畫面流出 劉德華讚：真是性感

2024-12-14 01:28
劉詩詩（左）和吳奇隆屢傳婚變。圖／摘自微博

吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　

2024-12-19 13:24
黃聖依（左）被周星馳欽點演出「功夫」。新華社資料照片

被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字

2024-12-17 13:27
秦漢、林青霞早年曾有一段苦戀。(本報資料照片)

與林青霞分手時 秦漢之子：父親「人財兩失」2000萬一夕不見

2024-12-13 19:00
秦漢(右)、林青霞早年曾有一段苦戀。(本報資料照片)

有內幕？秦漢兒子爆料：爸與林青霞分手 一夕人財兩失

2024-12-14 01:29
楊冪(左二)領著郭采潔(右二)、郭碧婷(左一)、謝依霖(右一)組成的「時代姐妹花」走紅毯。(取材自微博)

遲遲不出場？ 楊冪被質疑「紅毯搶壓軸」劉詩詩救火…

2024-12-16 21:30

超人氣

更多 >
浙女網購6克黃金變2000克「以為詐騙」 網：金子也敢快遞

浙女網購6克黃金變2000克「以為詐騙」 網：金子也敢快遞
步步落子無悔…趙麗穎夜讀月曆暖聯 網讚被治癒了

步步落子無悔…趙麗穎夜讀月曆暖聯 網讚被治癒了
馬斯克嘲傻子仍在打造F-35 空軍部長：他需多了解一些

馬斯克嘲傻子仍在打造F-35 空軍部長：他需多了解一些
放不下？吳奇隆、劉詩詩傳婚變 前妻點讚1「尷尬」留言

放不下？吳奇隆、劉詩詩傳婚變 前妻點讚1「尷尬」留言
2024「8大最失敗科技」政確AI畫出黑人女教宗 台灣BB Call入列

2024「8大最失敗科技」政確AI畫出黑人女教宗 台灣BB Call入列