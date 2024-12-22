台男團棒棒堂記者會前「為衣服吵架」威廉曝阿緯差點放大家鴿子

威廉深耕綜藝多年，他的綜藝感也比其他棒棒堂成員更好。(記者吳致碩／攝影)

台灣男子團體 「Lollipop棒棒堂」成員威廉(廖亦崟)為TVBS實境節目「來吧！哪裡怕」首次挑戰製作人角色，沒想到記者會前夕差點被好兄弟阿緯(劉峻緯)放鴿子，還驚動經紀人到阿緯家好言相勸，就怕記者會開天窗，後來阿緯如期現身，威廉才總算放下心中大石。

威廉號召6棒重聚開節目，問他這當中誰最難喬？他說：「阿緯吧，也不是說他不好喬，他是希望後面有階段性的目標，比如接下來發片和演唱會等，他希望可以一次講完，他一直在跟我強調未來性，要不是跟他很好，真的很想一巴掌過去。」他可以理解阿緯的老闆思維，但娛樂圈和做生意不同，娛樂圈變數太多，那他是如何說服阿緯加入？「就是情感的綁架，簡單講就是情勒，哈哈」。

另一個對合體有顧慮的是王子(邱勝翊)，「因為他對綜藝有抗拒，雖然他之前有錄過實境節目，但他覺得自己不好笑，也不認為綜藝對他有加分」，但王子私下其實沒有螢光幕前那麼偶像：「他在我們節目很好笑，很多粉絲會說，以前怎麼沒發現王子這一面，但他這一面我們本來就知道，我看他在電視上的那個樣子才不習慣咧！」認為能讓成員呈現出真實的一面，正是節目的魅力所在。

6棒中間經歷分裂，後來是阿緯把大家聚在一起，感情也慢慢修復回來，阿緯如今是餐飲集團老闆，威廉說：「網友會留言酸他，說他還不是靠老婆，但他真的不是，『點點心』是他認真經營起來，他每天都在看商業相關的書，他能有今天，除了有老婆的支持，還有靠他自己的努力。」坦言很心疼阿緯被網友指指點點，「他怎樣只有我們自己人能講，有網友留言講他，我也會去回」。