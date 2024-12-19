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布林肯：世界已經表態 「台灣是我們的事情」

阿布慘被排球砸臉 重拾外景主持「惡補各種運動」

記者林怡秀／綜合報導
阿布重拾外景主持棒 。（圖／「野！孩子起步走提供）
阿布重拾外景主持棒 。（圖／「野！孩子起步走提供）

台灣藝人阿布繼經典節目「冒險王」後，再次投入外景主持，擔任新節目「野！孩子起步走」的主持人，展現他熱血冒險的精神。新一季的節目首站來到花蓮卓樂國小，這所學校因射箭隊、足球隊和排球隊的卓越表現廣受矚目，其中射箭隊更是在U12男子組奪下金牌，讓阿布直呼：「這裡的孩子真是藏龍臥虎！」

談到再次擔任外景主持的感受，阿布坦言：「興奮又有點小緊張，因為跑外景是最讓我開心自在的工作，但現在不年輕了，感覺體能可能跟不上孩子們的節奏！」不過，當與偏鄉的小朋友一起同樂時，他立刻融入熱情的氛圍，表示：「偏鄉的孩子真的很熱情，完全沒有距離感，還拉著我們跳網路上流行的『麻辣燙葫蘆』舞蹈，甚至加我的IG！這讓我覺得，透過網路，偏鄉與都市的距離縮短了。」

節目特別邀請UVL大專排球聯賽的主力選手姍姍擔任嘉賓，她不僅指導卓樂國小排球隊的學生，還親自下場和孩子們互動，展現實力與親和力。阿布對姍姍的表現大加讚賞：「姍姍真的很隨和，也很能融入孩子們的世界，對他們來說是個超親近的大姐姐。」但阿布自己就沒那麼順利了，他笑說：「我完全沒練過排球，這次還被球K到臉，超糗的！看來以後外景錄影前要惡補一下各種運動了！」

卓樂國小的孩子們不僅展現高超的運動天賦，也展現了對未來的期待。有孩子直言希望有一天能到都市求學，了解外面的世界。阿布感慨地說：「他們的眼神裡充滿對夢想的渴望，讓我深受感動。希望節目能為這些孩子帶來更多的關注，讓他們的夢想被更多人看見。」

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