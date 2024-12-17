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力挺何潤東新戲 陳妍希忍喪父痛：盼大家都得到溫暖

記者陳慧貞／綜合報導
「不如海邊吹吹風」郭雪芙（左）和陳柏霖透過戲劇一起體驗金門的愜意生活。(圖／大川大立提供)
「不如海邊吹吹風」郭雪芙（左）和陳柏霖透過戲劇一起體驗金門的愜意生活。(圖／大川大立提供)

由台灣金鐘獎導演何潤東執導，郭雪芙、陳柏霖主演，治癒系愛情影集「不如海邊吹吹風」熱播，挾著強大氣勢在首播成為「三冠王」，在AXN頻道、Hami Video台劇榜和Rakuten Viki 都登上冠軍。該劇更被網友大讚是「2024最美台劇」，直指劇中有三美，「不只男女主角陳柏霖、郭雪芙超高顏值養眼，加上美不勝收的金門風景，還有范文芳、鄭家榆和李之勤三位女神凍齡美貌是追劇亮點。陳妍希則特地轉發劇照力挺合作過的好友何潤東：「支持東哥新戲，希望大家都能得到溫暖。」

郭雪芙飾演的李海諾不只是擅長採蚵的小海女，還和奶奶（洪慧芳飾）共同經營民宿，還兼任司機、大廚，堪稱「最正斜槓老闆」，將斜槓精神發揮得淋漓盡致，她為了招待遠道而來的「貴客」陳柏霖，特地端出包含沙蟲、龜足在內的金門特色料理，讓陳柏霖感到驚奇不已。

郭雪芙本人也對這些菜色印象深刻，她更建議大家到金門要親嚐廟口熱炒，「其中一道熱炒佛手讓我印象最深刻。」

而陳柏霖飾演的「帥跩大明星」白引默，陳柏霖在前四集中還有兩場精采動作戲，尤其是與林柏叡「不打不相識」的對手戲。他表示：「武打戲雖然不難，但因為當天早上才排練動作，花了較多時間在套招。」近期頻繁接觸動作戲的他也不排斥未來成為「武打男星」。

陳妍希發文力挺合作過的好友何潤東。(取材自微博)
陳妍希發文力挺合作過的好友何潤東。(取材自微博)

台劇 陳妍希 民宿

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