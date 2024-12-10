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羅志祥愛鞋成癡 展出5000雙收藏

記者林士傑／綜合報導
羅志祥為「SHOW MY SHOES」30周年鞋展造勢宣傳。(記者沈昱嘉／攝影)
羅志祥為「SHOW MY SHOES」30周年鞋展造勢宣傳。(記者沈昱嘉／攝影)

羅志祥（小豬）愛鞋成痴，端出破百雙收藏鞋舉辦「Show My Shoes」鞋展，五花八門鞋款讓人眼花撩亂。而他是「娛樂百分百」歷任主持人之一，對於節目遭爆停播，他說第一時間得知很難過，因為在自己的心中留有美好回憶。

小豬收藏鞋子超過5000雙，想起上回在上海展出後，兩雙鞋子不翼而飛，真的無比心痛，在粉絲及朋友敲碗下決定在自家潮牌店展出，一一回顧跟鞋子們的故事，他說：「辦在店裡比較安全。」由於多是限量款，現場粗估市價超過3000萬台幣(約92萬美元)，他沒另外加買保險，趁機呼籲：「球鞋該穿就穿！不要把鞋子當藝術品，它是鞋，不是一幅畫。」

話雖如此，小豬仍在住處安裝工業式恆溫機器照顧寶貝，更自爆有怪癖：「如果沒穿出門，我會在家當室內鞋。」這次展出鞋款有他費盡苦心收藏的巴黎Dunk SB Low、LV聯名款，前者花10萬(台幣，以下同)入手，目前市值翻漲30倍成300萬；後者有人開價500萬求轉手，他說：「有很多玩家來問，但我是藏家，絕對不會轉售。」

小豬月底在高雄巨蛋連唱兩場，在歌迷相伴下喜迎2025年，同步歡慶出道30周年，由於煙火特效成本暴增，他笑說仍在跟主辦單位繼續拉扯，「希望給大家更不一樣的視覺感官」。

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