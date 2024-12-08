雷嘉汭錯失金鐘去演韓劇 奪亞洲新銳演員獎

雷嘉汭拿到入行第一座個人獎，笑稱獎座好重。（圖／凱渥提供）

24歲的台灣女演員雷嘉汭，今年以「八尺門的辯護人」外傭「莉娜」入圍 金鐘獎迷你劇集最佳女演員，雖然敗北，但她隨即成為台灣首位參演韓劇 「Twelve」的女演員，近日則在「首爾國際電影大獎」獲「亞洲新銳演員獎」，這是她演藝生涯的第一座個人獎項。

當晚，雷嘉汭身穿一襲優雅黑色長禮服登台領獎，由2024全南小姐亞軍朴世熙與南韓 電影演員協會名譽會長金國賢共同為她頒獎。雷嘉汭全程以流利的韓文發表感言：「大家好，我是演員雷嘉汭！」也一一感謝她想感謝的人，並說今後會繼續努力，為大家帶來更多優秀的作品。

在台下，雷嘉汭笑著對經紀團隊表示：「這個獎座好重呀！真的很有份量，你們要不要拿拿看？」她也透露，仍忙於「Twelve」的拍攝工作，但是也非常想念家鄉的朋友與親人。表示：「拍完韓劇『Twelve』後，我將回到台北投入接下來兩部作品的拍攝。」

2024首爾國際電影大獎的前身為「大韓民國Top Star獎」，這個獎項已經舉辦11年。今年，在首爾市政府的鼎力支持下，正式更名為「首爾國際電影大獎」，並計畫以首爾為核心，逐步發展成為具國際影響力的電影盛會。得獎名單中，最佳人氣男女演員分別由「背著善宰跑」的邊佑錫、「無聲蛙鳴」的高旻示獲得，趙震雄則以「心靈解碼」獲演員票選最佳演技獎