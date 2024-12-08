雷嘉汭錯失金鐘去演韓劇 奪亞洲新銳演員獎
24歲的台灣女演員雷嘉汭，今年以「八尺門的辯護人」外傭「莉娜」入圍金鐘獎迷你劇集最佳女演員，雖然敗北，但她隨即成為台灣首位參演韓劇「Twelve」的女演員，近日則在「首爾國際電影大獎」獲「亞洲新銳演員獎」，這是她演藝生涯的第一座個人獎項。
當晚，雷嘉汭身穿一襲優雅黑色長禮服登台領獎，由2024全南小姐亞軍朴世熙與南韓電影演員協會名譽會長金國賢共同為她頒獎。雷嘉汭全程以流利的韓文發表感言：「大家好，我是演員雷嘉汭！」也一一感謝她想感謝的人，並說今後會繼續努力，為大家帶來更多優秀的作品。
在台下，雷嘉汭笑著對經紀團隊表示：「這個獎座好重呀！真的很有份量，你們要不要拿拿看？」她也透露，仍忙於「Twelve」的拍攝工作，但是也非常想念家鄉的朋友與親人。表示：「拍完韓劇『Twelve』後，我將回到台北投入接下來兩部作品的拍攝。」
2024首爾國際電影大獎的前身為「大韓民國Top Star獎」，這個獎項已經舉辦11年。今年，在首爾市政府的鼎力支持下，正式更名為「首爾國際電影大獎」，並計畫以首爾為核心，逐步發展成為具國際影響力的電影盛會。得獎名單中，最佳人氣男女演員分別由「背著善宰跑」的邊佑錫、「無聲蛙鳴」的高旻示獲得，趙震雄則以「心靈解碼」獲演員票選最佳演技獎
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