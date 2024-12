陳妍希遭逢喪父之痛,Po出跟父親牽手照。(取材自微博)

陳妍希和陳曉婚變與否始終未獲證實,但她今突然Po出牽手照,以及多張跟父親合照,寫下:「Daddy, I will always love you. 就算有一天我到了天上,我還是會一直愛您。」經紀人也證實:「謝謝關心,請給妍希和家人空間。」

陳妍希早年受訪時曾說,希望未來老公能跟父親一樣有責任感,她是家中小女兒,父親管姊姊很嚴,對她就給予很大自由。她剛進演藝圈錢賺得不多,一度讓父親十分擔心,覺得讓女兒出國讀書又上好大學,為何要做錢這麼少的工作,為此還曾給了期限,如做不出成績就轉行,幸好她後來熬出頭受矚目。