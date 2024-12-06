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5搭賴雅妍 王傳一：親密戲不需指導

記者陳慧貞／綜合報導
王傳一稱自己就是賴雅妍（圖）的親密指導。（圖／TVBS提供）
王傳一稱自己就是賴雅妍（圖）的親密指導。（圖／TVBS提供）

台灣男星修杰楷製作、主演劇集「祕書俱樂部」5日舉行記者會，演員們暢聊拍戲過程，王傳一、賴雅妍已是第五度合作，提起親密吻戲，聽聞其他CP拍床戲有親密指導，他直呼兩人不需要，請親密指導在旁邊看就好，「我就是她的親密指導，我比你更清楚她的身體。」此話一出，令眾人笑翻。

該劇描繪職場宮鬥，賴雅妍在劇中超有企圖心的祕書Cindy王，為了陪老闆應酬、下班紓壓，她笑言從沒演過如此多的酒醉戲，開玩笑說：「這部戲在演酒鬼嗎？酒醉的場次很多，第一次覺得喝得不夠多，各種酒醉姿態都有。」自己也因角色而有大轉變，從原本性格內向、很宅的「神隱少女」，突然活躍於社群平台成了3C達人。

修杰楷身兼製作主演，因看了「八尺門的辯護人」，一眼就決定力邀王傳一演出。王傳一和賴雅妍過去不僅同門，還合作過五次，雙方交情熟到不能再熟，說起拍親密戲，王傳一直言對於首度合作或不熟的女演員，總要經過禮貌性的溝通，才能有肢體動作，但面對賴雅妍：「直接來！不要浪費時間」，惹得她聞言飄來一句：「對，你很不禮貌！」不過兩人交情雖深厚，但王傳一還是會怕親密戲被老婆、女兒看到，直呼：「女兒會向老婆告狀，我就會被罰錢。」還因兩人合作太多次，因為賴雅妍，讓他荷包大失血。

王傳一（圖）稱自己就是賴雅妍的親密指導。（圖／TVBS提供）
王傳一（圖）稱自己就是賴雅妍的親密指導。（圖／TVBS提供）

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