被瓊瑤打造為「台灣第一小生」 他感恩祈求她上天堂

「一簾幽夢」四位主演，左起：陳德容、劉德凱、蕭薔、林瑞陽。(本報資料照片)

男星林瑞陽多年來淡出演藝圈改從商，演員出身的他，當年是瓊瑤 御用男主角代表，聽聞瓊瑤離世，林瑞陽透過友人回應：「祝福她一路好走，美麗的天堂。我為她祈禱，感恩有她。」曾拍過瓊瑤作品「蒼天有淚」的庹宗華聽聞惡耗，他說：「只有震驚！不知道該說什麼。想起過去曾經拍過的作品，覺得她是很好的一個人，希望沒有罣礙了。」曾演出過多部瓊瑤作品的徐乃麟，得知消息後都感到很驚訝，也吐露過去瓊瑤對他的照顧暖舉。

林瑞陽曾演過「海鷗飛處彩雲飛」、「望夫崖」和「一簾幽夢」等部部都是經典，還以「一簾幽夢」中的「楚濂」受封「台灣第一小生」，他感嘆：「她選擇如此激烈的方式離開，我無法評語，我太愛她，也尊重她，只能祝福她一路好走，去到美麗的天堂。我為她祈禱，感恩有她。」

庹宗華談及瓊瑤死訊震驚不已，在自己心中瓊瑤是「很好的一個人」，希望對方已無罣礙。

徐乃麟在80年代演出過多部瓊瑤電視劇「青青河邊草」、「庭院深深」、「在水一方」、「婉君」等，已經成為當紅瓊瑤小生，不過隨著他結婚後，為了妻子所以轉向主持界發展。徐乃麟接受「壹蘋新聞網」訪問時透露，當時瓊瑤還勸他，已經演到小生，不要輕易放棄，不過他最後是選擇轉往綜藝圈發展。