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台女星育兒累如喪屍「洗屁屁濺血」嚇瘋 吐最受不了這件事

記者陳慧貞／即時報導
孫可芳與兒子接受雜誌訪問。（圖／嬰兒與母親雜誌提供）
孫可芳與兒子接受雜誌訪問。（圖／嬰兒與母親雜誌提供）

綽號「小豆」的台灣女星孫可芳演過大大小小不同類型的角色，多次入圍金鐘，而現在她扮演的角色，是兒子小太陽的媽媽。對孫可芳而言，育兒生活是一部懸疑驚悚溫馨搞笑片。

孫可芳今年3月誕下兒子，當了新手媽咪， 她成天處於崩潰狀態，「我沒有想過照顧寶寶會這麼累！」離開月子中心後回到家，累到覺得自己不像人類，變成了沒有意識的喪屍，還曾因為太累抱著劉冠廷痛哭，大喊「為什麼會這麼累」、「親餵也好累」、「胸部好痛」、「我好想睡覺！」

近期孫可芳應「嬰兒與母親」雜誌之邀拍攝12月號封面，回想產後因為事多繁雜，連幫小太陽洗個大便都覺得毀天滅地，絕望到要哭。因為媽媽手很嚴重的她，有點hold不太住小太陽，結果幫寶寶洗完屁屁之後，一把小太陽放回尿布台，就發現寶寶身上、尿布台都是血，就連她自己的手、身上也沾滿了血。

「我想說怎麼會這樣子？怎麼會有血？」以為自己把小太陽弄傷而急哭的孫可芳，一邊哭一邊對小太陽說對不起，一邊仔細檢查小太陽身上哪裡受傷。後來才發現是自己的手刮到洗手台受傷流血了，但當下抱著寶寶的她，完全不會痛，只擔心是不是把寶寶弄傷了。

「他出生之後太多未知了，因為你根本不知道到底要怎樣把一個生命顧好，那個壓力比養寵物還要更大，我沒有辦法把寶寶放在那邊超過10分鐘不去看他。」3個月後照顧小孩比較上手的孫可芳，覺得帶小孩沒有那麼辛苦，但比較辛苦的是沒有自己的時間跟找回自己的狀態。「好不容易有空檔，但我只想睡覺，什麼事都處理不了，一看到工作訊息想說要趕快回，但可能寶寶一哭，就已讀未回，擺在那邊就忘記了。」

當了媽媽以後，有一件事是讓孫可芳最難以忍受的！當她懷孕去按摩時，工作人員直接對她喊：「媽媽來，媽媽來這邊！」雖然知道「媽媽」是一個親密的稱呼，可是她對這個稱呼覺得非常奇怪。「這樣一喊，好像從那之後就不會再有自己名字的感覺！會覺得很不爽，難道生了小孩之後，我的人生角色不是變得更多樣，而是變成只有一個媽媽的身分嗎？有時候會覺得蠻生氣的。」

說到神隊友，孫可芳大大稱讚劉冠廷犧牲了很多自己的睡眠時間照顧小太陽，讓自己可以安心地一覺到天亮。但夫妻倆也是會吵架，現在大部分都是為了喝奶問題而爭執。因為小太陽喝奶非常隨性，有時候喝很少，有時候喝非常多，所以兩個人常在吵這一餐到底要泡多少。

每天晚上8、9點要睡覺前，孫可芳跟劉冠廷、小太陽三個人會一起在客廳玩，或是一起躺在墊子上面講故事。演員出身的夫妻倆在講故事時，也發揮自己的演戲能力，演動物的聲音給小太陽聽，雖然夫妻倆每次演完就覺得好累，但看到兒子專注又開心的表情，一切又變得值得。而這段睡前的親子時光，因為一家三口一起處於很放鬆的狀態，是孫可芳認為最幸福的時刻。

孫可芳與兒子接受雜誌訪問。（圖／嬰兒與母親雜誌提供）
孫可芳與兒子接受雜誌訪問。（圖／嬰兒與母親雜誌提供）

寵物 入圍 親子

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