我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登特赦兒子 柯林頓、川普等前總統也赦免過家人

穿泳衣挨轟「擦邊」…中國泳將劉湘：難道要穿羽絨？

相隔8年回這裡登台 不老玉女美成這樣「宣布喜訊」

記者林士傑／即時報導
蘇慧倫相隔8年前往台東演出。（圖／臺東縣政府文化處-藝文推廣科提供）
蘇慧倫相隔8年前往台東演出。（圖／臺東縣政府文化處-藝文推廣科提供）

台東跨年晚會不只有頑童、熱狗，獨家卡司還有王若琳、許含光、葉璦菱、魏如昀跟蘇慧倫，相隔8年前往台東，不老玉女蘇慧倫分享喜悅：「隔了這麼多年，能夠再次去到我喜歡的地方唱歌給大家聽，很期待，也希望有機會能多待幾天在台東走走，放鬆一下！」

蘇慧倫稱因應靠近海的舞台，會盡量安排讓台東朋友開心的歌單，更預告將推出音樂作品，「新的一年最重要的就是新專輯可以跟大家見面了，我自己非常喜歡這張專輯，所以希望能夠讓很多朋友聽見」。王若琳提到每到台東就要吃東河包子、當地義大利人開店的手作義大利麵，預計獻唱比較能帶動氣氛的歌曲，更興奮表示：「很期待在美麗的台東看新年的日出。」

魏如昀則會率領樂團登上「2025台東跨年晚會-東漂去旅行」，直呼大自然是最美好也最奢侈的禮物，「這次每首歌都有特別改編，很期待不管是在哪一個時期認識我或不認識我的觀眾們，都可以藉由這次演出的機會喜歡上我，一起享受這片土地與音樂結合的舞台」。

台東對她也別具意義，表示小時候家族旅遊常到台東，奶奶會騎著摩托車載著她跟姊姊魏如萱，一路騎到池上吃池上便當，「前幾年回去過年，姑姑也帶我們去台東的海濱公園走走，我最喜歡看台東的稻田，一年四季都會有不同景色」。

葉璦菱將登上台東跨年晚會。（圖／臺東縣政府文化處-藝文推廣科提供）
葉璦菱將登上台東跨年晚會。（圖／臺東縣政府文化處-藝文推廣科提供）
魏如昀將率領樂團獻上全新改編的節目。（圖／臺東縣政府文化處-藝文推廣科提供）
魏如昀將率領樂團獻上全新改編的節目。（圖／臺東縣政府文化處-藝文推廣科提供）

義大利 玉女

上一則

爆與王柏傑情變 謝欣穎吐真實關係回應了

延伸閱讀

金馬獎撞期12強棒球賽 收視率雪崩腰斬

金馬獎撞期12強棒球賽 收視率雪崩腰斬
金馬61／頒獎典禮轉播出包太多 觀眾怒吼「到底怎麼了」

金馬61／頒獎典禮轉播出包太多 觀眾怒吼「到底怎麼了」
金馬61／許光漢激吻吳君如 黃宣、魏如萱獻唱變「車禍現場」

金馬61／許光漢激吻吳君如 黃宣、魏如萱獻唱變「車禍現場」
K提案加劇地方分裂 居民醞釀彈劾市議員殷嘉立

K提案加劇地方分裂 居民醞釀彈劾市議員殷嘉立

熱門新聞

黃曉明在「戴假髮的人」首映禮上道歉。(取材自微博)

道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣

2024-11-25 06:00
王鶴棣傳出與圈外女友劉藝分手，並給天價分手費。(取材自微博)

「最帥的東方濃顏美男」情斷 給女友分手費能買半套肖戰房子

2024-11-29 19:41
竇靖童首度舉辦個人巡迴演唱會。(取材自微博)

竇靖童開演唱會 王菲這「3個男人」都來了

2024-11-24 01:30
竇靖童首度舉辦個人巡迴演唱會。(取材自微博)

王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂

2024-11-23 21:31
趙露思（左）、劉宇寧主演的「珠簾玉幕」近日迎來大結局。（取材自微博）

趙露思「珠簾玉幕」大結局惹哭觀眾… 有人氣到想給編劇寄刀片

2024-11-23 20:32
天后泰勒絲榮登「21世紀最偉大流行樂歌手」亞軍。(路透資料照片)

21世紀最偉大流行歌手 泰勒絲只排第2名… 網猜冠軍是「她」

2024-11-29 01:29

超人氣

更多 >
文化差異 華人門前掛飾遭對街鄰居投訴

文化差異 華人門前掛飾遭對街鄰居投訴
紐約市無證客近6萬罪犯 逾千名黑幫 ICE：對庇護政策「沮喪」

紐約市無證客近6萬罪犯 逾千名黑幫 ICE：對庇護政策「沮喪」
紐約16歲少年用中國製雷射筆照眼失明 父怒告亞馬遜

紐約16歲少年用中國製雷射筆照眼失明 父怒告亞馬遜
哈利、梅根要離婚？家門口被拍到搬家卡車 傳早已分居

哈利、梅根要離婚？家門口被拍到搬家卡車 傳早已分居
百日新政 川普將優先實施減稅 還有終止疫情補貼、限制糧食券、驅逐無證…

百日新政 川普將優先實施減稅 還有終止疫情補貼、限制糧食券、驅逐無證…