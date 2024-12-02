相隔8年回這裡登台 不老玉女美成這樣「宣布喜訊」

蘇慧倫相隔8年前往台東演出。（圖／臺東縣政府文化處-藝文推廣科提供）

台東跨年晚會不只有頑童、熱狗，獨家卡司還有王若琳、許含光、葉璦菱、魏如昀跟蘇慧倫，相隔8年前往台東，不老玉女 蘇慧倫分享喜悅：「隔了這麼多年，能夠再次去到我喜歡的地方唱歌給大家聽，很期待，也希望有機會能多待幾天在台東走走，放鬆一下！」

蘇慧倫稱因應靠近海的舞台，會盡量安排讓台東朋友開心的歌單，更預告將推出音樂作品，「新的一年最重要的就是新專輯可以跟大家見面了，我自己非常喜歡這張專輯，所以希望能夠讓很多朋友聽見」。王若琳提到每到台東就要吃東河包子、當地義大利 人開店的手作義大利麵，預計獻唱比較能帶動氣氛的歌曲，更興奮表示：「很期待在美麗的台東看新年的日出。」

魏如昀則會率領樂團登上「2025台東跨年晚會-東漂去旅行」，直呼大自然是最美好也最奢侈的禮物，「這次每首歌都有特別改編，很期待不管是在哪一個時期認識我或不認識我的觀眾們，都可以藉由這次演出的機會喜歡上我，一起享受這片土地與音樂結合的舞台」。