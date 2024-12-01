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江祖平演活惡女 失控對夫初戀捅刀 急澄清：我本人不壞啦

記者陳慧貞／即時報導
江祖平演出「願望」，劇中壞事做盡被上銬。（圖／三立提供）
江祖平演出「願望」，劇中壞事做盡被上銬。（圖／三立提供）

江祖平在台劇「願望」中飾演「麗紅」，戲裡她為了留住丈夫(黃少祺飾）的人，著魔般將丈夫身邊的鶯鶯燕燕全剷除，尤其在發現王樂妍孩子的生父就是自己的老公時，江祖平氣急失控拿刀殺了王樂妍，在惡事敗露，她還假裝認罪，被捕之際選擇跳崖輕生，為了愛走向自我毀滅之路。

「麗紅」為愛不擇手段、壞事做盡，江祖平演活了惡女，卻也被觀眾氣得咬牙切齒改叫她「噁紅」。她透露，平常也會看網友反應，想知道自己在觀眾眼中到底有多壞，對於角色被網友批評，她視為正常，但覺得還是要幫「麗紅」說話，認為麗紅因為太愛老公、太愛家庭，擔心所有外來者破壞、影響現狀，讓她好不容易利用手段奪來的一切最後成空，所以愈來愈偏激、路愈走愈歪，她說：「所有真正的壞人做任何事情，都有他的理由。」也許有人認為她做壞事還自圓其說，但「麗紅」對老公、家庭的愛無庸置疑。

許多社會事件打著以愛為名旗幟，使用偏離正軌的方法處理，江祖平認為要看是否合法，法律是道德的最低標準，在合法範圍內就是道德的問題。對於感情，江祖平自認並非激進派，通常會以冷處理方式面對，有多冷？她開玩笑可以「冷到南極」，表示自己最在乎的是「真相」。觀眾看她在戲裡每回碰到感情事，表情轉瞬變凶狠，江祖平則稱沒情緒時就會這樣，對於觀眾罵角色狠毒，她看得開，笑說：「心臟夠強大才能演壞人啦，我本人不壞就好」。

江祖平在「願望」中被捕後，滿臉淚痕深情望著丈夫。（圖／三立提供）
江祖平在「願望」中被捕後，滿臉淚痕深情望著丈夫。（圖／三立提供）
江祖平演出「願望」，劇中壞事做盡被上銬。（圖／三立提供）
江祖平演出「願望」，劇中壞事做盡被上銬。（圖／三立提供）
江祖平在「願望」中下跪認罪。（圖／三立提供）
江祖平在「願望」中下跪認罪。（圖／三立提供）

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