江祖平演活惡女 失控對夫初戀捅刀 急澄清：我本人不壞啦

江祖平演出「願望」，劇中壞事做盡被上銬。（圖／三立提供）

江祖平在台劇 「願望」中飾演「麗紅」，戲裡她為了留住丈夫(黃少祺飾）的人，著魔般將丈夫身邊的鶯鶯燕燕全剷除，尤其在發現王樂妍孩子的生父就是自己的老公時，江祖平氣急失控拿刀殺了王樂妍，在惡事敗露，她還假裝認罪，被捕之際選擇跳崖輕生，為了愛走向自我毀滅之路。

「麗紅」為愛不擇手段、壞事做盡，江祖平演活了惡女，卻也被觀眾氣得咬牙切齒改叫她「噁紅」。她透露，平常也會看網友反應，想知道自己在觀眾眼中到底有多壞，對於角色被網友批評，她視為正常，但覺得還是要幫「麗紅」說話，認為麗紅因為太愛老公、太愛家庭，擔心所有外來者破壞、影響現狀，讓她好不容易利用手段奪來的一切最後成空，所以愈來愈偏激、路愈走愈歪，她說：「所有真正的壞人做任何事情，都有他的理由。」也許有人認為她做壞事還自圓其說，但「麗紅」對老公、家庭的愛無庸置疑。