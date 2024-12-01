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放天燈幫林志玲過生日 AKIRA深情告白愛妻

記者陳建嘉／綜合報導
AKIRA(左)帶著林志玲與兒子，一家三口到十分放天燈為愛妻慶生。(取材自Instagram)
AKIRA(左)帶著林志玲與兒子，一家三口到十分放天燈為愛妻慶生。(取材自Instagram)

台灣第一名模林志玲日前迎來50歲生日，時隔一日，日籍老公AKIRA為愛妻慶生的照片也曝光。只見他們一家三口到新北市平溪區十分放天燈，在天燈寫下願望「幸福美滿，精神富足」。AKIRA更在微博發文獻給愛妻，引起網友熱議。

AKIRA用中文寫下對林志玲的告白，「生日快樂，感謝妳一直以來為家人帶來的笑容和愛，我由衷地感激」，期許在未來的日子裡，兩人還能一起成長，一起經歷更多美好的瞬間，走向更加美好的人生。

AKIRA也深情向林志玲喊話，「妳的幸福就是我的幸福，妳的喜悅就是我的喜悅，妳的笑容就是我的笑容。我愛妳」。AKIRA還向所有與他們家庭有緣的每一位朋友，致以真摯的感謝，感謝大家一直以來的陪伴與支持，「願大家的每一天都充滿幸福與美滿」。

林志玲與AKIRA結婚已有五年，多次表示感情甜蜜，從未吵架過，最近AKIRA出席活動時，還被問到世界12強棒球賽熱潮，許多「台日夫妻」因為立場而有爭執，同樣喜愛棒球的兩人，是否也會意見相左？結果他一聽聞此事就立刻笑答：「完全沒吵！我們很和平，謝謝大家擔心，我們很幸福。」

林志玲 微博

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