一度驚傳身體亮紅燈 港星曾志偉對台夜市美食來者不拒

曾志偉重拾健康繼續再戰。(記者吳致碩／攝影)

台灣全新節目「夜市王」，邀請港星曾志偉、網紅韓勾ㄟ金針菇、Alizabeth娘娘擔任評審，要選出全台最好吃的夜市美食。他們今天出席首播記者會，先前屢傳身體亮紅燈的曾志偉經過手術後已經恢復健康，證實自己不忌口，豬腳照吃酒照喝，面對夜市美食來者不拒。

曾志偉說，他過去從台灣電影發跡，主持風格也是在台灣奠基。「我是從台灣學主持回去的，當時有廖峻、澎澎，還有胡瓜、張小燕所有喜劇演員都是主持人，倒水小弟是澎恰恰，吳宗憲還不曉得在哪裡。」

他難忘台灣早期經典的「連環泡」、「週末派」，直誇王偉忠真的很厲害。這次參與「夜市王」，看到台灣新生代主持人的活力，覺得非常精準又有娛樂性，尤其主持人Lulu和阿達、美麗本人默契十足，回香港 後還不忘跟其他主持夥伴分享。