林志玲嘆50歲好快 罕見公開母子合照 2歲兒完全不怕生

林志玲(右)滿50歲生日，曬出與2歲兒子的合照。（取材自Instagram）

林志玲 於迎來50歲生日，在社群上罕見公開2歲兒子的正面照，同時許下生日願望，希望能夠陪伴兒子健健康康長大，至於到了知天命的年紀，「不知不覺，人生就這樣迎來了那個曾經用想像仍感到很遠的數字！太快了，我覺得。」

林志玲在網路上感謝大家的祝福，並公開母子合照，寫下「我親愛的小寶貝，你問媽媽想要什麼禮物？媽媽的願望就是，希望自己可以健健康康地陪著你長大，陪你好好地探索這個精彩的世界」，希望自己不論到了幾歲都能擁有智慧，「大智若愚，小事豁達。不追求太難的快樂，知足珍惜所擁有的」。

林志玲也坦言不怕歲月帶來的痕跡，「用正向的心態及良好的生活習慣去支配自己的容顏，從容自在，優雅淡定；不追求無謂的認可」。最後也感謝母親吳慈美賦予生命，「我親愛的媽媽！生命的每個階段，我都有努力的去感受，認真的活著；每個瞬間都在塑造著我，而在成為母親之後，更從底層感受自己愈來愈完整。」

為何突然秀出與兒子的合照，經紀人笑回「當天原本在拍廣告，剛好婆婆帶著小孩來探班，趁著空檔就一起合照」，更表示兒子完全不怕生，態度輕鬆隨性，就像在玩樂一樣，「難得捕捉到這麼有趣的畫面，覺得有紀念意義，就與大家分享」。