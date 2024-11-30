我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯生涯出賽1798場 超越賈霸登史上第1

特斯拉Cybertruck自撞火燒車 加州4高中畢業生3死

林志玲嘆50歲好快 罕見公開母子合照 2歲兒完全不怕生

記者陳建嘉／綜合報導
林志玲(右)滿50歲生日，曬出與2歲兒子的合照。（取材自Instagram）
林志玲(右)滿50歲生日，曬出與2歲兒子的合照。（取材自Instagram）

林志玲於迎來50歲生日，在社群上罕見公開2歲兒子的正面照，同時許下生日願望，希望能夠陪伴兒子健健康康長大，至於到了知天命的年紀，「不知不覺，人生就這樣迎來了那個曾經用想像仍感到很遠的數字！太快了，我覺得。」

林志玲在網路上感謝大家的祝福，並公開母子合照，寫下「我親愛的小寶貝，你問媽媽想要什麼禮物？媽媽的願望就是，希望自己可以健健康康地陪著你長大，陪你好好地探索這個精彩的世界」，希望自己不論到了幾歲都能擁有智慧，「大智若愚，小事豁達。不追求太難的快樂，知足珍惜所擁有的」。

林志玲也坦言不怕歲月帶來的痕跡，「用正向的心態及良好的生活習慣去支配自己的容顏，從容自在，優雅淡定；不追求無謂的認可」。最後也感謝母親吳慈美賦予生命，「我親愛的媽媽！生命的每個階段，我都有努力的去感受，認真的活著；每個瞬間都在塑造著我，而在成為母親之後，更從底層感受自己愈來愈完整。」

為何突然秀出與兒子的合照，經紀人笑回「當天原本在拍廣告，剛好婆婆帶著小孩來探班，趁著空檔就一起合照」，更表示兒子完全不怕生，態度輕鬆隨性，就像在玩樂一樣，「難得捕捉到這麼有趣的畫面，覺得有紀念意義，就與大家分享」。

林志玲

上一則

鹿晗微醺開直播 嗆黑粉比中指、說髒話 粉絲錯愕

下一則

范冰冰「自帶反光板」生圖流出 身形圓一圈 網大呼：腫麼了

延伸閱讀

林志玲迎接50歲生日 罕曬2歲愛兒「正面照」首曝光

林志玲迎接50歲生日 罕曬2歲愛兒「正面照」首曝光
50歲楊恭如曬旅遊照 最美亞姐如今愛上慢步調

50歲楊恭如曬旅遊照 最美亞姐如今愛上慢步調
福原愛穿古典刺繡漢服 網傻眼：微胖版林志玲

福原愛穿古典刺繡漢服 網傻眼：微胖版林志玲
李安讚「全台灣最可愛的人」 林志玲羞曬合照

李安讚「全台灣最可愛的人」 林志玲羞曬合照

熱門新聞

竇靖童首度舉辦個人巡迴演唱會。(取材自微博)

王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂

2024-11-23 21:31
黃曉明在「戴假髮的人」首映禮上道歉。(取材自微博)

道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣

2024-11-25 06:00
「向太」陳嵐的華麗打扮引起不少討論。(視頻截圖)

曾自爆被生母賣去當舞女 現變影視大亨妻戴80.3克拉寶石

2024-11-23 07:00
關之琳（前排左一）出席名媛邱李茂琪（左二）的生日宴，與富商舊愛馬清偉（後）及馬現任女友Winnie（前排右二）同框。（翻拍自IG）

關之琳昔介入富商婚姻 隔40年與舊愛同場零尷尬

2024-11-22 07:00
竇靖童首度舉辦個人巡迴演唱會。(取材自微博)

竇靖童開演唱會 王菲這「3個男人」都來了

2024-11-24 01:30
趙露思（左）、劉宇寧主演的「珠簾玉幕」近日迎來大結局。（取材自微博）

趙露思「珠簾玉幕」大結局惹哭觀眾… 有人氣到想給編劇寄刀片

2024-11-23 20:32

超人氣

更多 >
馬斯克與川普共度感恩節 還跳舞逗樂他 網笑稱「新兒子」

馬斯克與川普共度感恩節 還跳舞逗樂他 網笑稱「新兒子」
中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了

中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了
用鋁箔紙包裹剩菜放冰箱？專家揭健康風險

用鋁箔紙包裹剩菜放冰箱？專家揭健康風險
與川普大不同 梅蘭妮亞每天吃最多的是這個

與川普大不同 梅蘭妮亞每天吃最多的是這個
行李箱託運被貼紅色貼紙要當心 內行人：千萬別撕

行李箱託運被貼紅色貼紙要當心 內行人：千萬別撕