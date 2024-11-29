我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這些科技富豪身價在大選後縮水 黃仁勳是其中之一

澳門賭場大亨陳榮煉最終判決出爐 安以軒夫關13年罰2.3億美元

郭雪芙片場翻白眼 導演何潤東怒嗆：不爽啥

記者陳慧貞／綜合報導
陳柏霖(左)、郭雪芙為新戲宣傳。（記者王聰賢／攝影）
陳柏霖(左)、郭雪芙為新戲宣傳。（記者王聰賢／攝影）

由台灣藝人何潤東執導，陳柏霖、郭雪芙主演，治癒系愛情影集「不如海邊吹吹風」日前舉辦首映會，3人首度合作感受大不同，郭雪芙直言和導演「不打不相識」，戲開拍之初，她常因聽不懂導演意思，雙方多次「眼神過招」，自曝：「沒到打起來，但可能不小心翻了白眼吧。」直白反應令全場驚呼。

何潤東繼2022年執導「你的婚姻不是你的婚姻」單元「恭請光臨曾賈府喜事」後，推出新作「不如海邊吹吹風」，郭雪芙坦言，因首度合作，一開始聽不懂導演意思時，會露出「什麼意思？」的眼神，甚至不小心翻白眼，事後何潤東找她聊，直接問：「是在不爽什麼？」後來雙方經過溝通後誤會得以化解。

何潤東說：「不怪她，可能我在現場也很急，文法也不太對，有時候講話我自己也聽不懂。」也說比起有話藏內心，他寧可要有話直說的演員，形容郭雪芙：「她就是那種很直，要白眼就白給你看，蠻可愛的。」導演、演員如此直白表現，讓他感觸良多，也罕見說重話：「我當導演不是來交朋友的，也不是要別人認可，我是要交出一個作品。」有演員對自己翻白眼，「這種經驗還蠻特別的，以前當演員很少遇到別人對我翻白眼，很久沒感受到」。但也說拍到後來，雙方默契就愈來愈好了。

「不如海邊吹吹風」故事源自韓國CJ ENM的原創IP「頂級巨星柳白」，陳柏霖在劇中扮演又帥又跩大明星，角色設定有不少何潤東當演員的投射，例如食物過水去油脂，陳柏霖笑稱：「我本人不會，導演會。」2人雖首度合作默契極佳，一場重頭戲，由於現場臨時演員眾多，在時間緊迫下，何潤東一邊導戲還下場演出，搞得壓力非常大，陳柏霖見狀上前給了一個擁抱，讓何潤東瞬間感動，以此默契，他甚至發話：「希望有一天可以演陳柏霖執導的戲，因為他非常有導演思維。」

何潤東是「不如海邊吹吹風」導演。（記者王聰賢／攝影）
何潤東是「不如海邊吹吹風」導演。（記者王聰賢／攝影）

上一則

50歲楊恭如曬旅遊照 最美亞姐如今愛上慢步調

下一則

觀影說劇／娜歐蜜拍驚悚片險崩潰 要粉絲「別對她笑」

延伸閱讀

豬哥亮愛女爆有「愛的結晶」對象曝光是竟同門師弟

豬哥亮愛女爆有「愛的結晶」對象曝光是竟同門師弟
CELINE GARANCE新包 肩背手拎都時髦

CELINE GARANCE新包 肩背手拎都時髦
觀劇說影／林柏叡「吹吹風」奪愛 與陳柏霖搶郭雪芙

觀劇說影／林柏叡「吹吹風」奪愛 與陳柏霖搶郭雪芙
金鐘59／劉俊謙認失落靠「大奶」撫慰 劇組0獎座被虧「戰犯」

金鐘59／劉俊謙認失落靠「大奶」撫慰 劇組0獎座被虧「戰犯」

熱門新聞

竇靖童首度舉辦個人巡迴演唱會。(取材自微博)

王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂

2024-11-23 21:31
黃曉明在「戴假髮的人」首映禮上道歉。(取材自微博)

道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣

2024-11-25 06:00
關之琳（前排左一）出席名媛邱李茂琪（左二）的生日宴，與富商舊愛馬清偉（後）及馬現任女友Winnie（前排右二）同框。（翻拍自IG）

關之琳昔介入富商婚姻 隔40年與舊愛同場零尷尬

2024-11-22 07:00
「向太」陳嵐的華麗打扮引起不少討論。(視頻截圖)

曾自爆被生母賣去當舞女 現變影視大亨妻戴80.3克拉寶石

2024-11-23 07:00
竇靖童首度舉辦個人巡迴演唱會。(取材自微博)

竇靖童開演唱會 王菲這「3個男人」都來了

2024-11-24 01:30
趙露思（左）、劉宇寧主演的「珠簾玉幕」近日迎來大結局。（取材自微博）

趙露思「珠簾玉幕」大結局惹哭觀眾… 有人氣到想給編劇寄刀片

2024-11-23 20:32

超人氣

更多 >
研究亞裔美國人未抽菸得肺癌趨勢的華裔教授也成病例

研究亞裔美國人未抽菸得肺癌趨勢的華裔教授也成病例
不需身分賺得快 走線按摩女1年能存20萬：賺夠就回去

不需身分賺得快 走線按摩女1年能存20萬：賺夠就回去
走線客專題／走線客心惶惶…律師：做最壞打算 再做最好準備

走線客專題／走線客心惶惶…律師：做最壞打算 再做最好準備
曝光 賀競選團隊：內部民調一直落後川普 從未領先

曝光 賀競選團隊：內部民調一直落後川普 從未領先
山東富翁娶小20歲妻 立遺囑要她「至死不得改嫁」 法官打臉了

山東富翁娶小20歲妻 立遺囑要她「至死不得改嫁」 法官打臉了