郭雪芙片場翻白眼 導演何潤東怒嗆：不爽啥

陳柏霖(左)、郭雪芙為新戲宣傳。（記者王聰賢／攝影）

由台灣藝人何潤東執導，陳柏霖、郭雪芙主演，治癒系愛情影集「不如海邊吹吹風」日前舉辦首映會，3人首度合作感受大不同，郭雪芙直言和導演「不打不相識」，戲開拍之初，她常因聽不懂導演意思，雙方多次「眼神過招」，自曝：「沒到打起來，但可能不小心翻了白眼吧。」直白反應令全場驚呼。

何潤東繼2022年執導「你的婚姻不是你的婚姻」單元「恭請光臨曾賈府喜事」後，推出新作「不如海邊吹吹風」，郭雪芙坦言，因首度合作，一開始聽不懂導演意思時，會露出「什麼意思？」的眼神，甚至不小心翻白眼，事後何潤東找她聊，直接問：「是在不爽什麼？」後來雙方經過溝通後誤會得以化解。

何潤東說：「不怪她，可能我在現場也很急，文法也不太對，有時候講話我自己也聽不懂。」也說比起有話藏內心，他寧可要有話直說的演員，形容郭雪芙：「她就是那種很直，要白眼就白給你看，蠻可愛的。」導演、演員如此直白表現，讓他感觸良多，也罕見說重話：「我當導演不是來交朋友的，也不是要別人認可，我是要交出一個作品。」有演員對自己翻白眼，「這種經驗還蠻特別的，以前當演員很少遇到別人對我翻白眼，很久沒感受到」。但也說拍到後來，雙方默契就愈來愈好了。