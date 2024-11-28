戲說從頭／「海豚之惡」被霸凌 郭品希吐露國中轉學解脫

郭品希國中時曾遭霸凌，轉學後身高暴增到184公分。(圖／公視提供)

張鈞甯旗下新秀郭品希在公視人生劇場「海豚之惡」飾演遭霸凌輕生的學生，不僅有上吊畫面，而且死狀極慘。他坦言自己看了都覺得很恐怖，而吊鋼絲拍攝時，在高處被吊3個小時，只能事前少喝水避免尿急又動彈不得。

郭品希國中時期因個性奔放、成績不好，而被同學嘲笑、還曾被「藏手機、鉛筆盒、水壺，物品從3樓丟到1樓，水壺拿去接雨水」，但自己面對霸凌，也如劇中角色般沒有明確表達感受，選擇一笑置之，而後輾轉換到一所體制外學校念書，也找到了適合自己的環境和朋友，讓他直說「我覺得很慶幸我有轉學」，妙的是身高還從158公分長到現在的184公分。

曾獲金鐘新人獎的陳鼎中，劇中因家境貧困、缺乏安全感，選擇透過霸凌他人來壯大聲勢，掩飾內心的脆弱。讀台師大畢業的陳鼎中，拍攝時刻意迴避看自己的演出，他形容「導演喊卡的時候會覺得己剛剛很恐怖」，只能把注意力放在機位與走位，也怕看過後「自己不敢放膽去做」，反而會縮手影響演出。也笑稱自己師大音樂劇畢業製作也是霸凌，「剛好也是我霸凌人」，近幾場演出恰恰都是壞模樣。

新生代女演員宸頤飾演背負家庭期望與壓力的班長「杜怡禎」，在目睹霸凌事件時，選擇了沉默，成為推動悲劇發生的間接因素。宸頤在小學時期曾經被同學排擠｢當面說討厭我」，但她向母親傾訴困擾後，「媽媽聽完隔天就到學校」，為她出頭後才讓霸凌者收斂。也認為遇到霸凌時應該要適時跟師長反映，積極地尋求協助才好。

「海豚之惡」導演游智涵曾拍過電影「壞男孩」，他回想第一次讀到劇本，形容角色「閃閃發光」，重新編寫後，將每個角色身上都編列著一個原罪，他說「這些是成長過程中可能遇到的同學、老師」，期望角色的經歷和特質引發觀眾共鳴，並撫慰那些曾遭受過霸凌的人們。