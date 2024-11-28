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小哈利「兩邊跑」好忙 曝庾澄慶、伊能靜管教大不同

娛樂新聞組／綜合報導
「小哈利」庾恩利稱媽媽伊能靜的教育比較開放一點。（取材自微博）
「小哈利」庾恩利稱媽媽伊能靜的教育比較開放一點。（取材自微博）

哈林（庾澄慶）和伊能靜兒子「小哈利」庾恩利近日上大陸綜藝節目「狂想之城」聊到親子關係，透露爸媽離婚後他就兩邊跑，被一旁主持人虧「你最忙」，他也笑回「對，我最忙」。

噓！星聞報導，庾恩利在節目中聊到爸媽，提到爸媽離婚後他就兩邊跑，「我禮拜一到禮拜五跟我爸，然後周末跟我媽」，認為爸媽是盡責的父母。他透露媽媽伊能靜當時周一到周五工作，然後會把周末時間留給他，爸爸則相反，平時不接工作，只有周末接工作，兩人剛好錯開。

庾恩利表示，可能有些人會覺得他這樣長大很累，但他說：「我蠻喜歡我那樣長大的。」他也分享哈林、伊能靜的教育觀很不一樣，「我媽比較支持藝術，開放一點，然後我爸就是教我怎麼有禮貌，怎麼做人。」兩人的教育都在他身上留下痕跡，認為若只跟著其中一方長大，都會失掉一點東西，開玩笑說：「我覺得他們離婚是一件不錯的事。」

伊能靜與哈林2000年結婚，2009年離婚。哈林和伊能靜從交往、結婚到離婚，幾乎鮮少見過兩人同框合照。

伊能靜2004年上「康熙來了」節目接受訪問時，主持人蔡康永就曾問，為何哈林很排斥與伊能靜同台或是合照，伊能靜就坦言「這問題我現在也還沒問出來」，這讓小S很驚訝「你沒有問過哈林哥」，伊能靜就透露有用過比較爭吵的方式問，「是怎樣是很讓你丟臉嗎？我現在是多醜啊！好歹我也是當紅玉女偶像」。

庾澄慶的教育在兒子庾恩利的身上留下痕跡。（取材自微博）
庾澄慶的教育在兒子庾恩利的身上留下痕跡。（取材自微博）

玉女 哈利 親子

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