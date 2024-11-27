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被問夢想…吳青峰自爆從小胸無大志 海芬想靠身體賺錢

記者梅衍儂／綜合報導
吳青峰燦笑出席公益活動。(記者沈昱嘉／攝影)
吳青峰燦笑出席公益活動。(記者沈昱嘉／攝影)

吳青峰近日出席公益記者會，見慣大場面的他卻說很緊張，原來是很久沒出來見媒體，還好與活動主持人海芬交情甚篤，讓他放鬆不少。活動上聊到夢想，吳青峰笑說從小就胸無大志，但反而因此很實際，海芬則分享小時候說要靠身體賺錢，被媽媽狠罵。

海芬隨後解釋，自己的意思是靠腦子、靠聲音、靠肢體賺錢，兩人一搭一唱逗笑現場，吳青峰也感性表示這次拍的公益影片呼應多年前他寫的歌詞「然後用然後變成永遠」，有很多人的下一頁是空白的，要靠身邊的人幫忙填滿，希望用愛讓美好的故事繼續上演。

另外，金曲獎「最佳演唱組合」椅子樂團舉辦發片記者會，該團由主唱兼吉他手詠靖、仲穎以及貝斯手伯元組成，3人吐露8月錄音室遭逢火災，損失超過500萬台幣，讓團員相當難過。椅子樂團表示：「我們在這間錄音室超過5年，超過4張作品都在這裡完成，很像自己的家都不見了。而不幸中的大幸，就是所有檔案都有備份起來。」

他們新歌「倖存者」MV邀曾敬驊、林奕嵐同台飆戲，2人也出席站台，曾敬驊聊到首次挑戰燒燙傷角色，特效妝化了3小時，他分享：「化完要纏繃帶，還要把繃帶做舊，回家卸妝也卸了很久。」

椅子樂團「倖存者」MV首映會，曾敬驊(右三)、林奕嵐(左三)演出，左一為導演。(...
椅子樂團「倖存者」MV首映會，曾敬驊(右三)、林奕嵐(左三)演出，左一為導演。(圖／明天的歌有限公司提供)

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