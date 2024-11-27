離婚翻篇接受新戀情？黃嘉千：不再憑直覺

黃嘉千為新節目宣傳，談離婚燒掉的律師費用高達百萬台幣。(記者沈昱嘉／攝影)

黃嘉千 今年8月和前夫夏克立的離婚官司終於告一段落，她近日和段鈞豪、木星出席民視、八大「我的成長」媒體茶敘，談到離婚後的心情，她說：「非常好，雨過天晴了，我準備好面對各式各樣、排山倒海的工作了。」至於接納新戀情的態度，她說種族膚色沒有侷限，笑說：「會問一下旁邊的人，再參考一下。」

黃嘉千和夏克立的離婚官司纏訟長達兩年，她透露燒掉的律師費用高達百萬台幣，「詳細數字，我不敢看，但這無關錢，公平正義很重要，就讓法官說話」，她坦言官司進行期間當然也曾不開心，但她始終保持正面態度，「沒有人會想遇到這種事，遇到就是面對，事情總會有翻篇的時候，用不一樣的眼光看待事情，看每件事都是平安、穩定，現在狀態非常好」。

問她會害怕有下一段感情嗎？她回：「現在我會問一下身邊的人，不會再像之前一樣靠直覺。」她表示不會排斥談新戀情，那有追求者嗎？「美人姐說我兩年內會有一堆人來追我，我覺得好像還沒有這樣的訊息出現。」如果有異性約吃飯，她也很樂意多去認識。

她表示現在的生活重心就是女兒夏天，她是歌手出身，但女兒最怕她在路上突然唱歌，原來有次母女倆搭捷運 ，兩人手裡拿很多東西，她要女兒把手上的氣球 髮箍戴起來才能空出手，但女兒不願意，她威脅「我跟她說，如果妳不戴，我就唱歌，結果她只好戴上，但很醜就是了」。