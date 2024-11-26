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觀影說劇／小奶狗詹懷雲新劇搭林奕嵐 企鵝CP甜度爆表

記者陳建嘉／綜合報導
詹懷雲（右）、林奕嵐大銀幕再次合作，被讚十分登對。（圖／台北双喜電影提供）
詹懷雲（右）、林奕嵐大銀幕再次合作，被讚十分登對。（圖／台北双喜電影提供）

台灣藝人詹懷雲自從在「影后」中飾演小奶狗「流氓」一角，人氣翻紅。近日片商宣布將在明年3月14日的白色情人節，推出由他主演的「命中註定那頭鵝」，這次與曾在「成功補習班」搭配過的潛力女星林奕嵐，男的帥、女的美，加上逗趣粉紅泡泡的純愛氛圍，令粉絲期待。

「命中註定那頭鵝」是由億萬票房電影「孤味」團隊製作，新銳導演楊宥瑜自編自導，日前於高雄電影節首映即獲得口碑，除了兩位話題新人，還集合金馬獎最佳男配角納豆（林郁智）、台北電影獎影后陽靚等演技演員。

「命中註定那頭鵝」找來「古怪甜美」的林奕嵐與近期人氣高漲的「萌系帥哥」詹懷雲搭檔演出，兩人在片中化身「企鵝情侶」，堪稱超療癒動物系CP。

特別是詹懷雲近期憑「影后」中溫柔奶狗形象圈粉無數，而於本次新片「命中註定那頭鵝」拍攝前，詹懷雲卯足全力瘦身健美，終以健壯身材佐以古銅色肌膚現身，大顯反差魅力，飾演充滿陽剛氣息的潛水教練一角，毫不吝嗇大方赤裸上身，展現完美陽光身材，詮釋教練超有說服力，可說是主創團隊精心為觀眾謀福利

林奕嵐和詹懷雲再次於大銀幕合作，這次終於有緣大談戀愛。林奕嵐透露在「命中註定那頭鵝」中和詹懷雲有幾場親密吻戲，兩人還上演超高難度水下接吻。雖然為戲兩人都密集上課練潛水，但正式拍攝時為畫面所需得拿掉呼吸器，令兩人大嘆「差點快沒氣」。

兩人絕佳默契也讓導演楊宥瑜大讚：「企鵝CP的化學效應超登對，整部電影甜度爆表」。

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