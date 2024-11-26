告五人東京巡演首唱新歌 狂學日語問候粉絲

告五人在「宇宙的有趣」巡演東京站，首唱新歌。（圖／相信音樂提供）

告五人日前獻出東京初體驗，舉辦「宇宙的有趣」巡演跟3000位粉絲同歡，行前勤學日語問候，但主唱兼吉他手的雲安語氣帶有濃濃「時代劇」氣勢感，被女友主唱犬青笑虧像是日本 武士，彷彿下一秒就要拔刀。

告五人帶來「愛人錯過」等金曲，更叮囑「你們千萬不要跟其他場的歌迷說哦」，獻上夯劇「影后」序曲「從未見過的海」以及新歌「就說你想說的」首唱，還準備了跟男神藤岡靛合作的日文單曲「晴天」，可惜藤岡靛有工作在身缺席，告五人表示：「我們一字一句跟日語老師確認發音，擔心錄音時不夠標準，今天要在一群會日文的人面前演唱，真的滿緊張的。」

東京站是「宇宙的有趣」巡演倒數第場，告五人感性地說：「謝謝你們陪我們繞世界一圈，這對告五人來說是最大的榮幸。世界巡迴帶來許多刺激與感動，現場看到大家讓我們更有努力的動力，希望之後還能再到日本唱給大家聽。」

此行哲謙把握機會購物，在6層樓的打擊樂手聖地「Japan Percussion Center」逛到欲罷不能，險些塞爆行李箱，他興奮表示：「每件樂器都讓我想到可以運用在哪首歌，希望大家喜歡東京場演出的音色。」