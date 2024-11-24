金馬61／紅毯誰最美？曾沛慈白馬甲爆乳 張榕容黑禮服露腰

曾沛慈穿Sophie Couture，配戴寶格麗珠寶。（記者王聰賢／攝影）

第61屆金馬獎的紅毯，許多女星選穿具有視覺輕盈感白色禮服，露背或露腰的設計性感大方，而彰顯妝容和珠寶的俏麗短髮更為今年紅毯注入眼睛一亮的活力。

入圍女主角的吳君如選穿Schiaparelli不對稱線條的白黑雙色長尾禮服，配戴典雅的Chaumet珠寶，一頭鮮亮的淺色短髮，讓人完美聚焦她的臉。一同入圍的夏于喬穿Loewe藍色露背挖空長洋裝，搭配De Beers鈦金屬的鑽石耳環，耳環蜿蜒的線條呼應禮服的飄逸材質，大方優雅。 夏于喬穿Loewe，配戴De Beers珠寶。（記者王聰賢／攝影）

半長髮的文青女神袁澧林以香奈兒白色鏤空刺繡洋裝，配上月亮造型的香奈兒鑽石耳環，展現青春氣息。同樣是白色，曾沛慈穿國際紅毯上的知名品牌Sophie Couture，馬甲感的上半身裝飾細膩的釘珠與水鑽，魚尾裙擺延伸拉長視覺，疊戴摩登現代感的寶格麗Serpenti Viper珠寶，以幾何線條中和柔美女人味。

入圍女配角的張榕容和劉奕兒都將經典黑色穿出新意。張榕容的不對稱GUCCI禮服貼合身型，露出腰部曲線，結構感強烈卻顯輕盈，搭配De Beers彩鑽項鍊展現奢華氣勢。劉奕兒選穿的Balenciaga黑色亮片禮服，以立體剪裁打造出鮮明廓形，Harry Winston如花環般的鑽石珠寶和短髮，凸顯精緻五官。 張榕容穿GUCCI，配戴De Beers珠寶。（記者王聰賢／攝影）

呼應本次金馬主題「時刻之間」，今年星光大道 主持人都在服裝細節上致敬電影藝術。王渝萱的香奈兒裝飾亮片刺繡絲質雪紡長洋裝，上面的多彩印花是一格格的電影膠卷圖案；楊千霈選穿LinLi Boutique的黑白漸層晚裝，讓人想起電影以膠卷捕捉流動永恆瞬間，耳畔可愛討喜的小貓耳環出自Boucheron，為典雅莊重的造型增添精緻亮點。

男星部分，陳柏霖服裝出自台灣旅法設計師Peter Wu，啞黑色aluminum皮革獵裝外套散發輕微的皮革光澤，也像「大仁哥」的迷人笑容、散發魅力；劉冠廷以同色系成套的Emporio Armani西裝搭配領巾，有紅毯的得體也有幾分小男孩俏皮感，手上並配戴卡地亞（Cartier）腕表。 陳柏霖身穿Peter Wu，配戴香奈兒珠寶與腕表。（記者王聰賢／攝影）

身穿Alexander McQueen 2025早春系列的張震雖然一身黑，但寬褲管、寬劍領都散發強大氣場，更對比出Cartier美洲豹胸針、鑽表，展現巨星氣勢；同樣一身黑的還有擔任嘉賓的許光漢 ，西裝、長褲皆出自FENDI，加上現役軍人的身分讓人直呼：哪有阿兵哥那麼帥？ 紅毯熟客的張震，以全黑配色凸顯了身上的珠寶胸針、鑽表光芒、十足稱職。（記者王聰賢／攝影）

頒獎嘉賓的曾敬驊，其深色西裝特別加以銀色鉚釘裝飾帶點粗獷風格，西裝袖口內並藏有一只OMEGA全新海馬300潛水表，搭配稚氣笑容果然擄獲紅毯粉絲愛心。