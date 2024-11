王陽明po照回應不合傳聞。(取材自臉書)

王陽明日前宣傳「角頭-大橋頭」陷入「娘砲說」爭議,連昔日好友陶晶瑩也在廣播節目批「不禮貌」,此話傳到王陽明耳裡,讓當事人不快,甚至遷怒於過去曾合作過電影「海霧」的李李仁,一度傳出雙方交情鬧翻,先前雙方就已否認並無此事,如今更是再度合體拍照,破除不合傳言,並發文「開不開心?你們覺得呢?」

王陽明貼出自己與陶晶瑩、李李仁貼身合照,還故意問說「開不開心?你們覺得呢?」,接著用英文補充「If you didn’t know, now you know! (如果你不知道,現在你知道了!)」,暗指先前的不合傳聞是假的,陶晶瑩也回應「忘記要親一下,會更開心」。