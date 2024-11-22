87歲周遊赴大陸旅遊重摔頭腫 見到老公痛到大哭

「阿姑」周遊眼角受傷冰敷。（圖／李朝永提供）

知名製作人「阿姑」周遊與李朝永夫妻日前與20位好友組團到大陸旅遊，沿途風光無限好，還有美食享用，但周遊卻因「如廁」問題十分苦惱，甚至在廁所內一個不慎，右眼頰撞傷流血、頭部撞牆腫一大包，她瞬間吃痛大叫，李朝永衝進廁所，除了幫老婆拭淚隨後緊急送醫。

87歲周遊自從退休 不當製作人後，除了投入獅子會，還經常和老公李朝永相偕遊山玩水，生活相當愜意，近日夫妻倆和好友們組團在在初冬之際赴福州、武夷山、廈門等地一遊，沿途景色美、餐食好，心情相當愉快。可惜美中不足的是，不少景點廁所有坐式馬桶，但部分餐廳卻只有蹲式，據說業者給的說法是蹲式比較衛生，但對長者或行動不便的人實屬不方便。

李朝永透露，阿姑拿椅子到蹲式馬桶如廁，結果一個重心不穩，在廁所內跌跤、撞頭，當時他人在外面，就聽到傳來一陣阿姑的痛苦嘶吼聲，他立刻衝進廁所救人，只見阿姑右眼角撞傷流血，頭上也撞出一個大包、胸部也被椅子撞痛，由於猛烈的撞擊，全身酸痛，阿姑見到老公，更是頭一次痛苦到嚎啕大哭，李朝永邊幫阿姑擦眼淚邊安撫情緒，好友們也嚇壞了，大夥急忙將阿姑送醫，幸好沒有腦震盪，只是受到局部的外傷。