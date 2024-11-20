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「台灣貓王」徐慶復病逝 余光籌辦小型演唱會悼念

娛樂新聞組／綜合報導
徐慶復(左)素有「台灣貓王」之稱，生前跟余光頗有交情。（圖／台北演藝經紀文化交流協會提供）
徐慶復(左)素有「台灣貓王」之稱，生前跟余光頗有交情。（圖／台北演藝經紀文化交流協會提供）

音樂人徐慶復以演唱西洋流行歌曲聞名，素有「台灣貓王」之稱，也是台灣西洋歌曲樂團的元老級歌手，日前因心臟衰竭於家中病逝，享壽83歲，令人萬般不捨。台北演藝經紀文化交流協會創會理事長王祥基將與音樂人余光，共同籌辦紀念音樂會。

徐慶復高中時期就與同學組樂團玩吉他，開始演唱西洋流行歌曲。他學唱「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）的歌唯妙唯肖，在年輕學子圈造成風潮，因而得到「小貓王」封號。

徐慶復因心臟衰竭於家中病逝，享壽83歲。（圖／台北演藝經紀文化交流協會提供）
徐慶復因心臟衰竭於家中病逝，享壽83歲。（圖／台北演藝經紀文化交流協會提供）

在就讀大學期間，徐慶復應邀進入剛開幕的五星級飯店「國賓」與「統一」2家飯店的夜總會駐唱，成為台灣西洋歌曲樂團的元老級歌手。

徐慶復的妹妹徐圓圓（前台視稽核室經理）近日聯絡了「台北演藝經紀文化交流協會」創會理事長王祥基，而當「西洋音樂教父」余光獲知噩耗，余光遺憾表示：「台灣碩果僅存的熱門音樂元老，又凋零了一人。現在80歲以上的聽眾，應該都曾在那個辦演唱會的年代，看過他的演出，感受過他帶來的青春活力！」

因此余光提出構想，打算跟王祥基在農曆春節前籌組小型演唱會，邀約當年「青春旋律」電視節目的歌手參加，演唱徐慶復拿手的西洋老歌，王祥基全力支持，表示：「徐慶復這位流行音樂前輩，當年演唱西洋熱門歌曲，玩吉他、組樂團，引起一陣風潮，為台灣後來興起的民歌演唱、打下紮實的基礎，扮演著重要的源頭角色；這一點很值得讓人懷念！」

台北演藝經紀文化交流協會創會理事長王祥基(左)悼念徐慶復。（圖／台北演藝經紀文化...
台北演藝經紀文化交流協會創會理事長王祥基(左)悼念徐慶復。（圖／台北演藝經紀文化交流協會提供）

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