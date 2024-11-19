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蕭薔迎青蛇年 22吋水蛇腰魅惑眾生

記者趙大智／即時報導
蕭薔22吋水蛇腰，30年不變。毅力驚人。（珍世美學慈善基金會提供）
蕭薔22吋水蛇腰，30年不變。毅力驚人。（珍世美學慈善基金會提供）

迎接乙巳青蛇年，台灣第一美女蕭薔2025年青蛇魅惑年曆「珍世麗寶」即將問世，推陳出新的蕭薔秀出纖勻美人極巔峰22吋水蛇腰，並集合各界友人提供奇珍異寶，融合她的瑜珈、絕美書法作品，美人說：「要將最美的寶藏獻給所有愛護我的人」。

「影后」熱播，曾莞婷劇中詮釋嬌滴滴的凍齡美魔女「潘茵茵」，讓不少人聯想是在影射蕭薔。蕭薔懶理揣測，專心一意做慈善，今年她的慈善年曆堂堂邁入第29年，取名「珍世麗寶」，蕭大美人表示，青蛇年象徵的是魅惑，神秘迷人、靈動活潑、生機盎然，從構想到完成，則是結合好友們的善念而成。

拍攝當中碰到颱風，原本勘景的陽明山去不了，「森林女神」的企劃內容轉向到桃園蘆竹的宏願大千世界拍攝，得到住持釋本藏師父支持，以及來自四方好友暖心提供珍稀寶貝交會激盪而生，一張張精彩的畫面，終於在康芮強颱來臨前一天拍攝完成。

百變蕭薔如何在年曆中展現青蛇的魅惑？她說：「應該是要魅惑中自帶正氣，但拍著拍著就掩藏不住本性的俏皮，所以這隻青蛇顯得有點調皮。」

參與的攝製團隊一致認為蕭薔雖有小頑皮，但魅惑能力依然強大。過程彷如青蛇化身，更有維納斯般的氣場，集精靈、美麗、仙氣於一身。這次的服裝設計師林薇也大讚蕭美人果然是「靠腰吃飯、美腰極限，30年腰圍如一曰，自律精神令人佩服！」

22吋水蛇腰加上迷人川字腹肌，來自蕭薔勤練瑜珈及騎馬運動所得，她說：「練習瑜珈就像是跟自己的身體對話，心柔軟了，身體也會變得柔軟，日復一日，滋養生命」，蕭薔同時擁有陰瑜珈的證照，蛇年呈現的是纖腰細腿的動作，這次年曆上盡情展現，更令人期待。

蕭美人瑜珈搭配書法，視覺感強烈，吸引粉絲每年翹首企盼，這次書法創作除了有每年親筆的封面題字，更臨有唐宋八大家米芾的蜀素帖以及唐行書碑文大家李邕的麓山寺碑，對於明年各方書法展的邀約，也在審慎規劃中，她每天的清晨從書寫心經開始，沒有一日間斷。之前因為過度使用以致肩臂不適而動了小手術，目前已經無礙。

蕭薔將年曆取名「珍世麗寶」，因為人心的善念，是世間最美麗的瑰寶，也期許年曆所呈現的美好能讓見者起歡喜心。「把自己活成一道光，讓更多的人可以從黑暗中走出來」。

「2025珍世麗寶」開始預售啦，請發揮愛心踴躍做公益，捐款新台幣499元以上（含499，約15.3美元）即可獲贈「2025預購珍世麗寶」蕭薔慈善年曆一份。

 

捐款帳號：

財團法人新北市私立珍世美學慈善基金會

台灣土地銀行：005

東台北分行：0991

帳號：099001023485

 

捐款後，請提供匯款證明，並於匯款單上填寫聯絡方式地址，以利郵寄大美人月曆喔。

台灣聯絡人：

梁小姐02-29778899#52

LINE官方ID.@perfect-world

內地聯絡處：[email protected] 

蕭薔青蛇祈福變化式，纖美腰線，美不勝收。（珍世美學慈善基金會提供）
蕭薔青蛇祈福變化式，纖美腰線，美不勝收。（珍世美學慈善基金會提供）
蕭薔魅惑神猴式，瑜珈極限演出，書法臨摹唐李邕麓山寺碑。（珍世美學慈善基金會提供）
蕭薔魅惑神猴式，瑜珈極限演出，書法臨摹唐李邕麓山寺碑。（珍世美學慈善基金會提供）
蕭薔的青蛇仙子扮相，宛如維納斯再現。（珍世美學慈善基金會提供）
蕭薔的青蛇仙子扮相，宛如維納斯再現。（珍世美學慈善基金會提供）
蕭薔化身青蛇降臨萬物新，祈福新年新氣象。（珍世美學慈善基金會提供）
蕭薔化身青蛇降臨萬物新，祈福新年新氣象。（珍世美學慈善基金會提供）
蕭薔珍世麗寶集一身，好友珍藏盡出。（珍世美學慈善基金會提供）
蕭薔珍世麗寶集一身，好友珍藏盡出。（珍世美學慈善基金會提供）

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