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2度入圍金馬男配角獎 春風接到通知以為又出事

記者陳穎／綜合報導
春風以「白衣蒼狗」入圍本屆金馬獎。(記者吳致碩／攝影)
春風以「白衣蒼狗」入圍本屆金馬獎。(記者吳致碩／攝影)

「玖壹壹」團長春風，今年以電影「白衣蒼狗」入圍金馬獎最佳男配角獎，他受訪談入圍心情，不僅非常淡定，還笑說：「入圍當天接到電話，還以為自己又出事了，超級緊張。」

春風連兩年獲金馬獎入圍肯定，但他坦言，因為電影故事較為壓抑，拍攝「白衣蒼狗」時，每天心情都很差，「劇情很沉重，其中有顆長鏡頭，要對著鏡頭生氣一分鐘，導演要求又很高，光是我的背影都要有生氣的氛圍，讓我每天都很疑惑；導演還叫我踹狗籠，我踹了超多次，都覺得對狗很不好意思。」

春風與今年入圍影帝的泰國演員萬洛隆甘迦（Wanlop Rungkumjad），在片中有場打鬥戲，他苦笑直說：「那也很難，導演喜歡正中間，拍了很多次，我想說打架怎麼可能最後會打到水平線上？」

春風也透露，自己與萬洛見面時，就是兩個心情很不好的人，「有天他拍到跟我說『他很不想拍了』，我看他的手機很舊，就買了一支新的手機給他，他還感動到哭，後來去泰國找他，他還拿出原封不動的新手機，說捨不得用。」春風還說，「他自己一個人來台灣拍攝，感覺他很需要被照顧。」展現跨國兄弟情。

事實上，春風透露導演當時是在「黑的教育」放映時主動遞名片，但春風拒絕了三次，直到最後才因人情壓力，和導演一句「你有一個惻隱之心」而決定接演。

入圍 泰國

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