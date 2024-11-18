莫子儀入魂調酒師 自曝太龜毛 假酒道具都不行
本屆金馬準影帝莫子儀，近日出席新劇「喝酒吧！笨蛋」金馬首映會。他在劇中飾演調酒師，坦言拍戲很龜毛，要做就要做到完美，還到2700公尺太平山採調酒材料柳杉，他笑說：「我惹毛很多人！」
導演樓一安莫子儀、蔡淑臻、王渝萱、宋偉恩、陳家逵及調酒大師鄭亦倫一起出席影集「喝酒吧！笨蛋」首映會。莫子儀飾演失意調酒師，喪失味覺和嗅覺，自覺調酒已失去靈魂。
他為了演活調酒師，花了1年時間在鄭亦倫的酒吧實習，甚至會在吧檯邊做筆記，正式拍攝時，他認為水和果汁及酒的密度不同，無法接受「假酒」上場，甚至背景牆的酒不符合現實酒吧的陳設，他都要求一定要到位，讓美術組快抓狂，但也讓人看到他超級敬業的一面。
莫子儀說：「一開始先認識杯子，每一種酒，甚至不同的素材有不同層次，裡面的植物香氣，都不一樣，就像是去太平山採的柳杉，一定要很新鮮，所以一採集到就要冷凍，既然是演職人，就要體驗全部的過程。」
蔡淑臻在劇中飾演莫子儀的調酒師傅，她坦言自己酒量很不好，兩杯就會臉紅。她說：「我們拍的時候是夏天，冰塊很容易融化，這樣就要重拍，其實學了才知道，每一個動作都會影響口感，真的很不容易。」
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