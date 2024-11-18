送別恩師石英 澎恰恰低調現身告別式 跪地磕頭3次

澎恰恰出席石英告別式。（記者吳致碩／攝影）

資深演員石英（林忠平）於日前辭世，享壽82歲，於台北市懷愛館景明廳舉行告別式，眾多親友及演藝圈好友齊聚送口中敬愛的「石爸」最後一程。石英各兩度入圍 金鐘、金馬獎，靈堂前矗立著他當年帥氣的紅毯巨照，父親如山的形象，音容宛在，遺孀吳玲（吳靈）不捨難過、哭到虛脫，場面莊重哀戚。

石英22年前罹患猛爆性肝炎，兒子林義山二話不說捐肝救父，讓他奇蹟似地重獲新生。林義山在悼念文中提及，當年父親在肝昏迷前，一度在兒子的攙扶到醫院走廊，看著窗外車水馬龍，叮囑他「你跟姊姊都不要把肝捐給我，把媽媽照顧好」，認為父親「就是如此堅強」。而石英最後一次住院，林義山承諾等爸爸康復後要全家出遊，他悲痛道：「天不從人願，爸，對不起，這次讓您失望了。」

女兒林千鈺送父親石英最後一程，哭到雙眼紅腫，致詞時一度泣不成聲。在她心中，父親是從不放棄的勇士 ，關關難過關關過，她也承諾父親：「爸爸，您放心，我會好好照顧您結髮55年的妻子、我的媽媽，我會跟弟弟一起撐起這個家，我會同咪咪（弟媳）好好看顧您最疼愛的寶貝孫子彥熙，這輩子做為您的女兒，我很幸福，您的恩情我永生難忘，爸爸！謝謝您！我愛您！」石英前女婿焦恩俊，也透過花籃致哀，上面題字「恩重如山」。

石英演藝資歷超過一甲子，告別式上演藝圈好友到場送別，包括澎恰恰、寇世勳、吳敏、方文琳、邰智源、六月、李易、張鳳書、方馨、高欣欣、李國超、蘇晏霈等人出席致意，唐美雲代表致詞，字句真摯令人動容。澎恰恰也低調現身，他跪在「恩師」石英靈前磕了3次頭，感念石英的知遇之恩。

澎恰恰曾因石英引薦，陸續在「連環泡」等節目嶄露頭角，石英也提拔他演出台語劇「大小濟公」，對他有知遇之恩，而石英病逝消息曝光後，澎恰恰曾發文哀悼：「大小濟公，一輩子的恩情，您辛苦了，永遠尊敬的師父⋯⋯R.I.P。」他先前被爆出恐嚇金主等負面傳聞，擔心模糊焦點並未受訪，向石英磕頭跪拜後便離場。