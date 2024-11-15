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蕭亞軒閨密是她 驚喜露面慶生蜜雪：無法形容妳多重要

娛樂新聞組╱綜合報導
蕭亞軒替蜜雪慶生。（取材自Instagram）
蕭亞軒替蜜雪慶生。（取材自Instagram）

影集「影后」播出後話題熱度居高不下，不過對於外界熱議劇中楊謹華在劇中與謝盈萱飾演的閨密「薛亞之」決裂，「影射蕭亞軒昔日翻臉好友楊謹華」，兩人過去的翻臉內幕再度引發熱議。神隱許久的蕭亞軒ELVA則曝光另一位昔日好友的合照，仔細一看竟是「蜜雪薇琪」成員蜜雪。

蕭亞軒去年才發新歌「愛沒有錯」，但後續卻未再有新作品推出，原來因為腿部舊疾復發，只能手術進行治療，更傳出10月中旬完成第4次手術，而今年的工作也將順延往後。近日她在社群平台更新近況，只見她手中拿著蛋糕，與一位女性友人擁抱慶生，更寫下：「言語無法形容妳對我多重要，愛你」，原來這位好友正是許久未露面的蜜雪。照片中，蜜雪一身低調打扮，即便素顏沒化妝，但狀態依舊維持得相當良好。兩人的姊妹情已經將近30年。

而蜜雪也在IG上曝光這段驚喜影片，原來是蕭亞軒提前替她偷偷慶生，事前蜜雪完全不知情。當天她開門後發現蕭亞軒拿著蛋糕走進她家，讓她又驚又喜，直呼：「好感動喔~鳴，我要哭了啦。」事後也將蕭亞軒突擊慶生的畫面放上網，感動寫下：「到了這個年紀還有這樣的回憶，這幾天見到了好多好朋友，謝謝你們想到我。」而許多網友看到蜜雪的凍齡近況，紛紛到她的IG留言誇讚：「你們都太凍齡了」、「你們的氣色狀態都很棒耶」。

蕭亞軒過去與楊謹華是閨密，2017年雙方卻突然鬧翻，對於逝去友誼是否有破鏡重圓可能，楊謹華日前受訪時表示：「所有的事情就…隨緣吧！」

蕭亞軒替蜜雪慶生。（取材自Instagram）
蕭亞軒替蜜雪慶生。（取材自Instagram）

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