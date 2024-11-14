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五月天巡演邀林俊傑當嘉賓 喊摸腹肌 逗樂全場

記者林士傑／綜合報導
五月天邀來林俊傑(左三)重現「六月天」的風采。(圖／相信音樂提供)
五月天邀來林俊傑(左三)重現「六月天」的風采。(圖／相信音樂提供)

台灣天團五月天正在上海進行「回到那一天」25周年巡演絢爛天幕版，日前第二場邀來林俊傑重現「六月天」的風采。主唱阿信脫口說「來當嘉賓都要摸腹肌」，讓林俊傑詫異「蛤」了一聲，然後摸摸腹肌笑場。阿信才叮嚀他，「如果下次你去Ella的演唱會，要練一下再去」。

林俊傑六年前應五月天之邀，擔任「人生無限公司」演唱會桃園站嘉賓，當時興奮喊話合組「六月天」。如今雙方再度合體，阿信開心地說：「我終於抓到你了。看新聞都看到你當別人的嘉賓，而且你自己的演唱會一場接一場開。」

林俊傑興奮地表示，在後台一直跟著唱和，「五月天的歌迷好熱情，很羨慕你們搖滾的氣氛」。阿信自豪地說：「五月天什麼不強，歌迷最強。」

雙方合唱「知足」以及阿信非常喜歡的「不為誰而作的歌」，林俊傑曾在節目上形容五月天「知足」一曲非常溫暖，親自改編、演唱，對歌曲概念也充滿感觸；阿信對「不」一曲的愛意相當濃厚，曾和怪獸進錄音室，以吉他彈奏、演唱替林俊傑慶生。如今同台飆唱，讓粉絲相當滿足。

而林俊傑先前傳出接棒周杰倫、張惠妹登上大巨蛋開唱，公司並未否認。林俊傑當天搶先預告要推出新書，阿信力讚：「你要寫書可以說是重量級的著作，寫序的人一定要有來頭。」林俊傑馬上接話「找了五月天的陳信宏」，一來一往互捧逗樂全場。

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