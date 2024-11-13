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張軒睿憶10年前捐肝給父 開刀前1天 學會說「我愛你」

記者陳慧貞／綜合報導
張軒睿(左)、韓寧為新戲「不愛，愛」合體宣傳。（圖／良人行、東森電視提供）
張軒睿(左)、韓寧為新戲「不愛，愛」合體宣傳。（圖／良人行、東森電視提供）

張軒睿、韓寧為主演新戲「不愛，愛」合體宣傳造勢，戲裡張軒睿和父親（伊正飾）有不少衝突戲碼，真實生活中，他自從10年前捐肝給爸爸後，才學會開口說愛，但爸爸個性保守，面對兒子吐愛，僅回「嗯」或已讀不回。

劇中，張軒睿飾演甜點事業富二代，面對權威型的父親，肩負家族事業接班人的壓力，令他經常在人前冷著一張臉當「霸總」。傳統父子間總有一層無形的膜，張軒睿和父親之間也不輕易吐露心聲，直到10年前捐肝給父親，他回憶開刀前一天，才真正對爸爸說「我愛你」，「因為我不知道這晚上過了會如何，當面對生離死別，才會真的說出來。」從此父子關係更緊密。

張軒睿說，雖然每回傳訊說愛，爸爸總是已讀不回，但後來他也發現，不善言辭的爸爸大多以行動表達情感，例如晚上11點收工回家，爸爸會問他「餓不餓？要不要吃麵？」接著為他煮上一碗熱騰騰的麵才回房睡覺，張軒睿說：「我們家不會擁抱，也不會當面說我愛你，但會用行動表達對家人的愛和關心。」

韓寧分享和張軒睿對手戲，一場吵架戲，導演希望2人即興發揮，於是雙方你一言我一語吵到不可開交，「吵到後來其實不知道在吵什麼，但似乎又很符合情侶吵架的邏輯。」

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