「大象體操」才奪金曲評審團獎 無預警爆將休團

大象體操由吉他手張凱翔(左起)、貝斯手張凱婷、鼓手涂嘉欽組成。（圖／合作藝文提供）

台灣「大象體操」樂團今年奪得第35屆金曲獎評審團獎，於去年展開的「世界」巡演累計近60場，足跡橫跨亞洲、美洲與歐洲，近日舉辦台北旗艦場，吉他手凱翔透露：「明年開始會休團很長的一段時間。」團員預計朝向個人目標做更多嘗試。

他們邀請曾合作的10位嘉賓夢幻同台，包含來自日本 的傳奇貝斯師匠龜田誠治、管樂團象眠舍首席薩克斯風手小西遼、9m88、壞特?te、雀斑樂團主唱林以樂、高雄市管樂團等等，共同串起大象體操生涯眾多代表作。龜田誠治第2次與大象體操同台，展現出絕佳好默契，並且熱情告白「我是大象體操的好朋友，真的真的，凱婷可愛、嘉欽、凱翔超帥」。

9m88在大象體操演奏「春雨」末段驚喜現身，獻唱歌曲中取樣華語金曲「陰天」的片段；壞特?te帶來雙方合作入圍 金音獎的作品「羽毛」以及早期經典「月落」；林以樂（斑斑）在凱翔眼中是搖滾指標，「我們學了她的精神，讓我們開始玩這種DIY（的音樂）」，氣氛感人。

大象體操團隊也特別製作「世界」巡演紀錄片，捕捉途中的精采瞬間與心境轉折，貝斯手凱婷坦承：「其實我常常回家的時候，就會躺在床上大哭。」但面對各地歌迷的熱情回應，旅途上的珍貴回憶，都讓團員們感到彌足感謝，凱翔在紀錄片中用英文向外國觀眾介紹台灣時提到：「台灣因為政治情勢複雜，男生都要服一年的兵役；所以我從來不認為和平是理所當然的，很幸運我今天拿的是吉他而不是步槍。」接著他們將前往新竹、台中、高雄開唱。