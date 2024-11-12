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「影后」公主病女角 曾莞婷曝：一開始不是屬意我

記者陳慧貞／綜合報導
曾莞婷日前出席Netflix「影后」上線記者會，一度哽咽落淚。（記者吳致碩／攝影）
曾莞婷日前出席Netflix「影后」上線記者會，一度哽咽落淚。（記者吳致碩／攝影）

曾莞婷近期在影集「影后」中扮演凍齡公主病女演員潘茵茵，先前她在該劇上線記者會上，坦承因入戲太深現場淚崩，更提及一度想退出演藝圈，真性情流露引發熱議，日昨她又在社群發文吐露心聲，提到：「其實潘茵茵一開始不是屬意我，因為太多人避諱這個角色。」

「影后」以演藝圈生存實錄為主軸，剖析三世代女演員內心世界，曾莞婷在劇中詮釋的「潘茵茵」，為演藝事業放棄婚姻，透過整形要求完美，堅持不演媽，曾莞婷說：「我看到了她的內心世界，我是心疼她的，也許是我自己的投射，她為了她最熱愛的舞台全心全意的投入，為了她想要的角色最後放下所有的堅持，最後她的世界只剩下她自己。」

拍完「影后」殺青戲後，曾莞婷有段時間走不出來，覺得心累，不知自己的堅持可以換得什麼，一度想著：「也許這是我獻給演藝圈最後一場戲。」直呼拍完戲後的一段時間，「什麼都不想做，要不是前一年就答應的工作緊接而來，我可能就要息影了。」

該劇首映會時，曾莞婷提及拍攝過程不知在演戲還是演自己的人生，她說：「但這也是我跟茵茵最像的一部分，一直喊著要退休，但最離不開的也是自己，也許你會覺得我的戲不多，但每一場戲我都是用盡生命在演，每天的戲在我睡前腦海裡至少轉10遍，哪裡做得不好、哪裡可以更好？因為在乎，所以更真實。這就是我要獻給你們也獻給自己的影后。」

退休

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