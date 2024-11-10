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學霸林柏宏「出道之謎」沒當成化學老師 反倒走上演員路

記者趙大智／綜合報導
林柏宏是大家口中的學霸。（取材自微博）
林柏宏是大家口中的學霸。（取材自微博）

台男星林柏宏在影壇15年，從出道之作「帶我去遠方」中善解人意的阿賢、「火神的眼淚」裡深受創傷後壓力症候群所苦的張志遠、再飾演到「關於我和鬼變成家人的那件事」中時常將「不敢相信」掛嘴邊的毛邦羽，最近更現身大製作實境節目「艾嘉食堂」，作品版圖已擴張至主持、綜藝，多重身分同時運轉。

林柏宏擁有國立台灣師範大學化學系高學歷，是很多人口中所謂的「演藝圈學霸」，以為他應該是想當一名化學老師，對於這個「世紀之謎」他給了解惑：「不小心考上師大，甚至我曾經也這麼認為好像就該如此，去走一條符合大眾認為合理的路，但我一直很清楚自己喜歡表演。」

是因為想出道所以才去參加「超級星光大道」嗎？他說：「它不是目的而是契機，因為參加節目，我被導演看見然後演出了電影『帶我去遠方』，直到那一刻我確認『演員』就是我想努力的方向。」

林柏宏今年開始頻繁前進各大國際影展，近期更被媒體披露將大舉進軍南韓電影圈，但林柏宏始終謙虛以對：「我不是一個天才型演員，平時靠著大量閱讀、當個生活觀察家尋找靈感，也會去好好探索不同人的情緒及個性。」、「準備過程會去找到自己跟故事的共鳴，彷彿走過角色一生所經歷的風景，相當過癮，我不會特別說我很用功，這只是盡到一名演員本分罷了。」

除了以「六弄咖啡館」拿下金馬獎最佳男配角殊榮外，林柏宏在2022年也曾奪得金鐘獎益智及實境節目主持人獎，原以為就此點燃主持慾，他卻坦言演戲還是比較自在：「與其說詮釋劇本，對我而言更像是在創作，去理解對方三觀並且融合自我本身個性，創造出獨一無二的風貌，我想這是最有趣的地方吧」。

透過演戲、說話展現高度熱忱，但燃燒之後會是殆盡嗎？在林柏宏身上看到的則是「爐火純青」，接演的劇本難度不斷加深，面對許多的未知，他很興奮的說：「近期嘗試以往沒拍過的動作劇情、反派人物，這些變化我並不害怕、緊張，反而開心，只有突破才會蛻變。」

「關於我和鬼變成家人的那件事」讓林柏宏(左)人氣再攀升。（取材自豆瓣電影）
「關於我和鬼變成家人的那件事」讓林柏宏(左)人氣再攀升。（取材自豆瓣電影）

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