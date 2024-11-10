戲說從頭／張鈞甯熬了18年再披醫師袍 笑喊：升格神經外科

張鈞甯在「化外之醫」飾演神經外科醫生。（記者王聰賢／攝影）

張鈞甯、連炳發主演懸疑台劇 「化外之醫」於2024金馬影展首播前兩集，日前製作團隊全體出席，該片聚焦台灣的醫療現況、移工困境，張鈞甯自從2006年「白色巨塔」之後再度飾演醫師，她笑稱「熬了18年，終於從麻醉科到神經外科了」。

張鈞甯先前飾演麻醉科主治醫師，這回則轉戰神經外科醫師，「這次有插管，也要用豬皮練習開刀動手術的感覺，我有先與一些女性外科醫師見面，還去跟診」，張鈞甯也說自己並不怕血，「所以我覺得我是很適合當醫師的人啊，可惜當初沒有選擇醫科」。

越南 影帝連炳發特地來台擔綱全劇男主角，飾演一名在台灣做黑工的越南醫師。監製湯昇榮誇讚當初去越南選角時，始終找不到心目中最適合的人選，最後是在Netflix看某部越劇時，對連炳發在劇中的印象深刻，但沒有聯絡方式，只好上他的粉絲專頁留言，才終於有聯繫。連炳發則笑說一開始還以為是詐騙，「但最後我有去查對方資料，看起來很真實，才不覺得是詐騙」。