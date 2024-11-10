孫盛希性感開唱 壓軸找來「學長」林宥嘉撐場

孫盛希(右)與「學長」林宥嘉台上合唱「跟你住」。（記者沈昱嘉／攝影）

金曲歌后孫盛希日前在台北流行音樂中心開唱，演唱會充滿彩蛋，U:NUS高有翔、Karencici及關詩敏等多組嘉賓輪番獻聲，壓軸請來林宥嘉驚喜登場，孫盛希難得尺度大解放，穿黑色內衣大跳性感熱舞，又唱又跳讓5000位歌迷超滿足。

孫盛希以「Unwind」開場，緊接著「Bullet」到「INFP」、「潛伏期」帶著觀眾走進孫盛希的創作及演唱時的心理狀態。孫盛希更挑戰舞蹈，換上一身黑色的鏤空洋裝，氣氛及曲風突然變得性感，演唱與Karencici合作的「Adddicted」時，Karencici也是首次與孫盛希同台合唱這首歌。

孫盛希與關詩敏合體女團「關希」，一連演出經典的紅磨坊「Lady Marmalade」、翻唱南韓 女團LE SSERAFIM的「Smart」及BLACKPINK 的「How You Like That」，一連串不停歇的精采唱跳，炒熱全場氣氛。

提到這段演出，孫盛希表示要特別謝謝關詩敏：「小關跟我練了好多天的舞，還需要背下很多細節、很緊湊的軍舞，很謝謝她跟我一起錄合聲到半夜2點。」提到兩人當初透過星光比賽的戰友因而認識，之後成為了會一起叮嚀生活，聊感情的閨蜜，這次的舞蹈演出，也讓孫盛希直呼：「終於圓了我的女團夢」。

至於林宥嘉，孫盛希提到與「學長」間的回憶，害羞說有一次在校園演唱會得知林宥嘉在同一場，因此特別請經紀人改了高鐵票，為了要留下來跟「學長」打招呼及合照，2人現場合唱「跟你住」與「想自由」。