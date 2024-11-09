林柏宏親解出道「世紀之謎」：不小心考上師大

林柏宏自認「我不是一個天才型演員」。（Bella儂儂提供）

台灣男星林柏宏在影壇15年，從出道之作「帶我去遠方」中善解人意的阿賢、「火神的眼淚」裡深受創傷後壓力症候群所苦的張志遠、再飾演到「關於我和鬼變成家人的那件事」中時常將「不敢相信」掛嘴邊的毛邦羽，最近更現身大製作實境節目「艾嘉食堂」，作品版圖已擴張至主持、綜藝，多重身份同時運轉。

林柏宏擁有國立台灣師範大學化學系高學歷，是很多人口中所謂的「演藝圈學霸」，以為他應該是想當一名化學老師，對於這個「世紀之謎」他給了解惑:「不小心考上師大，甚至我曾經也這麼認為好像就該如此，去走一條符合大眾認為合理的路，但我一直很清楚自己喜歡表演。」

是因為想出道所以才去參加「超級星光大道 」嗎？他說：「它不是目的而是契機，因為參加節目，我被導演看見然後演出了電影『帶我去遠方』，直到那一刻我確認『演員』就是我想努力的方向。」

林柏宏今年開始頻繁前進各大國際影展，近期更被媒體披露將大舉進軍韓國電影圈，但林柏宏始終謙虛以對：「我不是一個天才型演員，平時靠著大量閱讀、當個生活觀察家尋找靈感，也會去好好探索不同人的情緒及個性。」：「準備過程會去找到自己跟故事的共鳴，彷彿走過角色一生所經歷的風景，相當過癮，我不會特別說我很用功，這只是盡到一名演員本分罷了。」

除了以「六弄咖啡 館」拿下金馬獎最佳男配角殊榮外，林柏宏在2022年也曾奪得金鐘獎益智及實境節目主持人獎，原以為就此點燃主持慾，他卻坦言演戲還是比較自在：「與其說詮釋劇本，對我而言更像是在創作，去理解對方三觀並且融合自我本身個性，創造出獨一無二的風貌，我想這是最有趣的地方吧！」