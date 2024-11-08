演活聽障女孩 鍾雪瑩再入圍爭后：太榮幸

鍾雪瑩在「看我今天怎麽說」飾演聽障女孩，接連兩屆入圍影后。（圖／金馬執委會提供）

第61屆金馬獎入圍 名單揭曉，5位準影后就有3位香港 女星，59歲吳君如演活被愛情詐騙的寂寞女子，71歲區嘉雯則血淋淋呈現同志 愛侶年老時「沒身分」的悲哀，29歲鍾雪瑩把聽障女孩在探尋「正常」生活的掙扎演得絲絲入扣，3位不同年齡層的女星皆交出亮眼成績單，堪稱是神仙打架。

鍾雪瑩去年以「填詞L」入圍金馬影后，今年再下一城以「看我今天怎麼說」再度入圍，她在片中飾演聽障女孩，但靠著戴人工耳蝸受言語訓練，可以講出話，但似乎離「正常」又有一段距離。不曾學手語的她，認識了游學修飾演同樣是聽障的男孩，但他卻認為手語才是聽障人士最自在的語言，兩人在用各自的方法開拓世界，他們雖然過程中彼此撞得遍體鱗傷，卻默默引領對方尋找自我。

「看我今天怎麼說」一共獲得金馬3項提名，包括游學修入圍最佳男主角，鍾雪瑩入圍最佳女主角，以及鄧學麟角逐最佳音效。其中鍾雪瑩不僅要練習口語不清楚的說話方式，還要苦練手語，多次懷疑自我對著天空打手語，美麗又魔幻的情境，感動人心。