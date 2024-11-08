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演活聽障女孩 鍾雪瑩再入圍爭后：太榮幸

記者陳穎／綜合報導
鍾雪瑩在「看我今天怎麽說」飾演聽障女孩，接連兩屆入圍影后。（圖／金馬執委會提供）
鍾雪瑩在「看我今天怎麽說」飾演聽障女孩，接連兩屆入圍影后。（圖／金馬執委會提供）

第61屆金馬獎入圍名單揭曉，5位準影后就有3位香港女星，59歲吳君如演活被愛情詐騙的寂寞女子，71歲區嘉雯則血淋淋呈現同志愛侶年老時「沒身分」的悲哀，29歲鍾雪瑩把聽障女孩在探尋「正常」生活的掙扎演得絲絲入扣，3位不同年齡層的女星皆交出亮眼成績單，堪稱是神仙打架。

鍾雪瑩去年以「填詞L」入圍金馬影后，今年再下一城以「看我今天怎麼說」再度入圍，她在片中飾演聽障女孩，但靠著戴人工耳蝸受言語訓練，可以講出話，但似乎離「正常」又有一段距離。不曾學手語的她，認識了游學修飾演同樣是聽障的男孩，但他卻認為手語才是聽障人士最自在的語言，兩人在用各自的方法開拓世界，他們雖然過程中彼此撞得遍體鱗傷，卻默默引領對方尋找自我。

「看我今天怎麼說」一共獲得金馬3項提名，包括游學修入圍最佳男主角，鍾雪瑩入圍最佳女主角，以及鄧學麟角逐最佳音效。其中鍾雪瑩不僅要練習口語不清楚的說話方式，還要苦練手語，多次懷疑自我對著天空打手語，美麗又魔幻的情境，感動人心。

去年首次入圍金馬獎角逐最佳女主角的鍾雪瑩，今年憑戲中素恩一角再獲提名金馬影后：「多謝金馬獎，多謝黃修平導演找我演出，非常非常榮幸。」戲中男主角，飾演聾人子信的游學修就迎來演藝生涯首個電影獎項提名，阿修分享感言：「多謝金馬獎，給了我前所未有的支持和鼓勵。多謝黃修平，他一次又一次給我機會讓我被看見。

區嘉雯在「從今以後」飾演女同志，老伴驟逝眼神茫然。（圖／金馬執委會提供）
區嘉雯在「從今以後」飾演女同志，老伴驟逝眼神茫然。（圖／金馬執委會提供）

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