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觀影說劇／李康生演偷窺者 「變態眼神」獲讚第一人選

記者陳穎／綜合報導
陳雪甄(左起)、李康生、巫建和、林幻夢露「漠視錄」金馬首映會。（記者王聰賢／攝影）
陳雪甄(左起)、李康生、巫建和、林幻夢露「漠視錄」金馬首映會。（記者王聰賢／攝影）

2024金馬影展開幕，李康生主演的「漠視錄」是開幕片，導演楊修華與演員群李康生、巫建和、陳雪甄、林幻夢露都一起來到開幕現場。李康生在片中飾演一位窺視者，也因此獲男配角提名。在受訪現場被問到自己要如何詮釋這樣的角色？李康生笑說：「我就憑感覺，每人都有好奇心，都會想去偷窺別人，這是很正常的事。」

李康生在片中對於飾演直播主的林幻夢露有特別的愛慕之情，現場問起眾人若有機會最想要窺探什麼樣的人？李康生笑說：「可能就一些美女吧！」林幻夢露表示想看日本的直播主，陳雪甄則說自己最想窺探馬東石的生活。

導演楊修華此次帶著新作「默視錄」來到金馬獎，被問到入圍心情，他笑說：「這次新作品再次回到金馬，還是開幕片，有一種延續的感覺感覺很好，之前入圍3、4項這次入圍了六項，當然很期待。」另外，楊修華笑說，自己最期待在本次金馬獎看到大陸名導婁燁的新片。

至於為何會選擇找李康生演出，楊修華表示寫劇本有想到李康生：「這角色比較沉默的偷窺者，是再好不過的人選，他的眼神很厲害，這都窺探者很重要，之前就有想到，這都是我第一人選，恰好有機會合作。」

至於李康生在眼神上有甚麼特質適合該片？楊修華表示：「他的眼神就是很強烈帶來偷窺者另一面的角度，也有一點變態，但變態也有人性，屬於很人心裡面的事情。」

入圍 日本

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