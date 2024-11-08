結婚五周年 AKIRA用甜點喻愛妻林志玲：她是有深度的甜…

林志玲獲老公AKIRA稱讚「是有深度的甜點」。（取材自Instagram）

「國民姐夫」AKIRA身為台南女婿，兩人已結婚五周年，日前現身台灣台南百貨公司擔任甜點快閃店店長，該品牌也是當年2人的喜餅。他今一身藍色西裝帥氣登場，甜喻愛妻「是有深度的甜點，咬一口的瞬間，滋味滿溢」。

AKIRA和林志玲 2019年6月6日登記結婚，隨後在台南盛大舉辦婚禮，他日前一露面就直呼台南是他的第二故鄉，非常開心回來，更表示很重視結婚紀念日，「我一定會表達我的愛意，有想過很多禮物送對方，我想還是不會少了甜點」，透露日常生活中他常寫信或是送手作禮物給老婆，雖然皆不貴重，但都充滿了心意。

AKIRA和林志玲當年喜餅也是選擇蛋捲品牌。（圖／YOKU MOKU提供）

AKIRA笑說，如果要將林志玲比喻成甜點，他甜蜜稱讚嬌妻：「她不只是甜，而是深度、有品味，一口咬下去的瞬間，會感到遼闊的世界觀，滿溢於口。」

除了自己愛吃甜點，他透露兒子也超愛，至於和林志玲誰負責管控小孩的甜食？他笑說：「我們都討論教育方式，雖然最後都會輸給小孩，但我們只好繼續討論下一個策略。」

AKIRA和同門的MIYAVI前陣子代表日本 參加實境節目「披荊斬棘」第4季，2人和向佐曾是隊友，過程中難免有爭執，不過AKIRA展現相當高的EQ，備受網友討論。對此，他表示：「可能有人看到節目覺得我EQ、IQ高，我會很害羞，其實我也有獨處的時間，很開心透過節目可以讓大家看到我的不同面向。」