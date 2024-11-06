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阮經天脫單 被爆已有甜美系「天嫂」融入朋友圈

記者趙大智／綜合報導
阮經天被拍到有新歡。（取材自臉書）
阮經天被拍到有新歡。（取材自臉書）

41歲阮經天（小天）有新戀情，被拍到身邊已有「天嫂」出現，兩人不但疑似同居，也相偕跟友人聚會，處於半公開狀態。

阮經天在3年內痛失爺爺、奶奶跟媽媽3位至親，受訪時透露「愈來愈接受家裡剩我一個大人」，現在每天早上起來，面對養竹3隻貓就是他的責任。乍聽像孤單老人，但其實此刻已有新戀情滋潤。

據「CTWANT」報導，「天嫂」五官清秀、氣質甜美，阮經天就像尋常男友一般，甘願成為專屬司機接送，也帶她融入自己朋友圈，兩人的互動就是情侶般親密，他伸手拍她肩膀，她以勾人眼神回報。對於新戀情，阮經天經紀人僅回應兩人是「朋友」關係。

另一型男、47歲「時尚F4」藍鈞天和小提琴家陳羽柔2015年結婚，育有1對兒女，女兒Riley 7歲，兒子 James 2歲多，是李家同輩（藍鈞天本姓李）唯一男娃。不過，近期傳出兩人離婚倒數，9年婚堪慮。

結婚前幾年，藍鈞天就曾抱怨陳羽柔電話不斷，總是忙碌工作。「鏡週刊」報導，藍鈞天被傳跟老婆吵很兇，夫妻經常意見不和，以往恩愛模樣已不復見，陳羽柔開公司屬於女強人，工作忙碌，兒女經常都是藍鈞天在照顧，外界覺得他是好爸爸，但陳羽柔卻覺得他不該都待在家，成了爭執的導火線。

藍鈞天所屬經紀公司百鴻揚回應「請給我們一些空間」，似乎也印證傳言，而當事人則尚未回應。

藍鈞天（左）和陳羽柔9年婚驚傳倒數ing。（取材自臉書）
藍鈞天（左）和陳羽柔9年婚驚傳倒數ing。（取材自臉書）

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