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「一次擁有2個老公」侯怡君笑稱演到「最好運」角色

記者陳慧貞／綜合報導
蘇晏霈(左起)、侯怡君、蕭大陸、謝瓊煖出席民視最新八點檔「好運來」開鏡典禮。（記者沈昱嘉／攝影）
蘇晏霈(左起)、侯怡君、蕭大陸、謝瓊煖出席民視最新八點檔「好運來」開鏡典禮。（記者沈昱嘉／攝影）

侯怡君、謝瓊煖、蘇晏霈主演，民視8點備檔戲「好運來」舉行開鏡儀式，5年沒演8點檔，侯怡君力挺製作人老公蕭大陸，她透露，戲未開拍前就聽蕭大陸說「要辛苦」3字，打開劇本後發現自己要一人分飾二角挑戰雙胞胎角色，戲分相對吃重，雖辛苦卻也是全劇最「好運」的角色，她笑：「因為我一次擁有2個老公。」

侯怡君直言演on檔戲面對許多突發狀況，演員需隨時應變，已是高挑戰，更何況要一人分飾二角，也為了畫面呈現，一場戲一個人要演好幾遍，令她十分緊張。是否製作人要省錢，還是故意要整老婆？侯怡君笑說：「目前還沒談到酬勞耶，只要有角色演，我就很感恩了。」親友價還是紅包？她說：「隨便他包啦，有便當給我就好了。」

謝瓊煖相隔16年到民視拍戲，劇中她將扮演婆婆、阿嬤角色，看到合作演員身經百戰，她謙虛道：「他們年紀不大，但8點檔經驗都是我的前輩，還需要向他們學習。」

蘇晏霈單身4年，前陣子曾被拍與高壯帥廚師約會，疑似戀愛ing，沒想到雙方往來2個月後，她現身新戲開鏡儀式，親吐：「突然就沒有那麼熱絡了。」這段透過陳美鳳介紹認識的朋友關係不了了之，她解釋：「可能我們都太忙了。」對於感情事，她看得開，「說不定，兜一圈，我們都變成更好的人再相遇。」

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