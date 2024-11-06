言承旭激情演出「疲軟」遭林依晨「嫌棄」

言承旭（右）和林依晨在戲中親密畫面。（圖／時創提供）

言承旭、林依晨在「同棲散策」曝光的預告中親密纏綿時，言承旭說蓄勢待發，但林依晨一摸「但是你沒有反應」，接著就是言承旭在浴室裸體打手槍畫面。

言承旭和林依晨16年前錯過首度合作機會，是什麼樣的選題和劇本，讓兩人終於排除萬難同台？該劇透過性張力探討婚姻與愛情的本質，兩位巨星在導演指導與團隊保護下，都卸下了心防與包袱，細膩中可見時光中對婚姻或者愛情的理解，展現真實卻脆弱的一面，整部劇後段內心掙扎十分衝突，可預見將成為言承旭林依晨從影以來代表作之一。

為更好詮釋塑造角色形象，言承旭特意做了田野調查，在拍攝期間特別加強訓練：「希望藉由外型塑造更直觀地呈現角色人物性格。」並特別感激林依晨，「因為依晨的投入和鬆弛感，我們會彼此從對方的表演中找到信念感，完成很多突破。」林依晨也坦言：「在戲劇裡願意展示角色的脆弱，是最難、最珍貴，但又最美麗的。這次有被Jerry（言承旭）、製作團隊保護的感覺，讓人很有安全感，自然也能有最好的發揮。」

林依晨對於能與言承旭一起再現台劇 ，開心直呼：「跟Jerry（言承旭）相處覺得他一直是個很真實、真摯的人，也感謝他願意全然信任我，讓我也願意把自己完整地交給他，在表演中一起共創火花！」言承旭也分享自己受林依晨的表演熱情影響很多，表示很期待看到作品成果：「這次不僅僅是觀眾第一次看到我們同台演出，也是我第一次看到，我也很期待！」