2中國導演入圍金馬獎 作品踩對岸禁忌 盼這次「見光」

婁燁在大陸被封殺，以「一部未完成的電影」重返金馬獎。（圖／金馬執委會提供）

第61屆金馬獎入圍 名單日前揭曉，最佳導演中赫然出現兩位大陸導演，分別是「一部未完成的電影」婁燁還有「漂亮朋友」耿軍。婁燁的作品在大陸被封殺，耿軍因同志 話題也無緣上映，雙雙期盼能在金馬「見光」。

婁燁過去以「浮城謎事」、「推拿」、「風中有朵雨做的雲」獲金馬獎提名，新片「一部未完成的電影」則描述劇組要把電影拍完，剛到武漢就遭遇疫情封城，劇情踩到大陸當局敏感地雷，直接被封殺，卻在第61屆金馬獎入圍最佳劇情片、導演、剪輯，雖還沒開獎已讓外界期待不已。

婁燁報名金馬獎讓不少大陸網友很吃驚，認為他根本是豁出去，但也有人大讚他「很勇敢」。大陸電影在台上映需要配額抽籤，能被抽中基本上需要超好運，「一部未完成的電影」因為出品國為德國、新加坡 ，不受陸片在台上映限制，很快就可以在大銀幕上觀賞。

現年48歲的大陸導演耿軍，2017年以電影「輕鬆+愉快」入圍金馬獎最佳導演、最佳劇情片，這次時隔7年再戰金馬，新作「漂亮朋友」一舉獲得8項提名，僅次於「鬼才之道」，相當驚人。「漂亮朋友」描述在東北小城的東北大漢之間的相知相惜、相戀相依，更有許多令人瞠目結舌的東北大爺的情欲畫面，絕非現今流行的BL劇的美顏，卻以幽默的視角帶領觀眾探索人物細微表情和內心變化。