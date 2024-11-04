我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誰挺誰？阿諾、泰勒絲…大半娛圈支持賀 馬斯克、吉勃遜…富豪硬漢多挺川

美男夏威夷衝浪慘遭鯊襲擊 右膝以下「幾乎被咬斷」血流不止

2中國導演入圍金馬獎 作品踩對岸禁忌 盼這次「見光」

記者陳穎／綜合報導
婁燁在大陸被封殺，以「一部未完成的電影」重返金馬獎。（圖／金馬執委會提供）
婁燁在大陸被封殺，以「一部未完成的電影」重返金馬獎。（圖／金馬執委會提供）

第61屆金馬獎入圍名單日前揭曉，最佳導演中赫然出現兩位大陸導演，分別是「一部未完成的電影」婁燁還有「漂亮朋友」耿軍。婁燁的作品在大陸被封殺，耿軍因同志話題也無緣上映，雙雙期盼能在金馬「見光」。

婁燁過去以「浮城謎事」、「推拿」、「風中有朵雨做的雲」獲金馬獎提名，新片「一部未完成的電影」則描述劇組要把電影拍完，剛到武漢就遭遇疫情封城，劇情踩到大陸當局敏感地雷，直接被封殺，卻在第61屆金馬獎入圍最佳劇情片、導演、剪輯，雖還沒開獎已讓外界期待不已。

婁燁報名金馬獎讓不少大陸網友很吃驚，認為他根本是豁出去，但也有人大讚他「很勇敢」。大陸電影在台上映需要配額抽籤，能被抽中基本上需要超好運，「一部未完成的電影」因為出品國為德國、新加坡，不受陸片在台上映限制，很快就可以在大銀幕上觀賞。

現年48歲的大陸導演耿軍，2017年以電影「輕鬆+愉快」入圍金馬獎最佳導演、最佳劇情片，這次時隔7年再戰金馬，新作「漂亮朋友」一舉獲得8項提名，僅次於「鬼才之道」，相當驚人。「漂亮朋友」描述在東北小城的東北大漢之間的相知相惜、相戀相依，更有許多令人瞠目結舌的東北大爺的情欲畫面，絕非現今流行的BL劇的美顏，卻以幽默的視角帶領觀眾探索人物細微表情和內心變化。

「漂亮朋友」因同志題材關係，基本上在大陸無法過審，不過耿軍這次交出的成績單，比過去難度高又更細膩，被外界看好有望拿下首座最佳導演獎。第61屆金馬獎頒獎典禮，將於11月23日在台北流行音樂中心揭獎。

耿軍以同志電影「漂亮朋友」入圍金馬最佳導演。（圖／金馬執委會提供）
耿軍以同志電影「漂亮朋友」入圍金馬最佳導演。（圖／金馬執委會提供）

入圍 同志 新加坡

上一則

芭比瑪格羅比結婚8年「做人」成功 生下1子

下一則

王心凌10首歌只唱4首就閃人？粉絲罵「受騙」 她親上火線回應

延伸閱讀

林青霞喜迎70歲 曬超仙美照全網讚「吐7字感言」

林青霞喜迎70歲 曬超仙美照全網讚「吐7字感言」
金馬61／描述武漢封城 導演婁燁踩中國地雷被封殺

金馬61／描述武漢封城 導演婁燁踩中國地雷被封殺
「東方不敗」林青霞歡度70歲生日 親曝人生最大遺憾

「東方不敗」林青霞歡度70歲生日 親曝人生最大遺憾
吳君如新片遭愛情詐騙 導演笑稱拖了一年還沒付她酬勞

吳君如新片遭愛情詐騙 導演笑稱拖了一年還沒付她酬勞

熱門新聞

郁方教養子女有一套方式，小孩也都非常爭氣。記者葉君遠／攝影

台女星兒子奪MIT科學競賽冠軍 她曝教養孩子成才靠這招

2024-10-30 17:37
53歲李英愛(右)和73歲老公鄭浩英甜蜜放閃。（取材自news1）

李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網

2024-10-28 04:58
虞書欣主演的「永夜星河」，劇情有創意。(取材自微博)

新劇同日開播… 趙露思「大戰」虞書欣 結果讓人驚訝

2024-11-02 21:31
三金大滿貫影后宋佳，演技是公認的。(取材自微博)

「繁花」之後…王家衞傳將拍大女主新劇 網點名「她」…意外被酸

2024-10-31 21:34
78歲徐少強(右)和小30歲妻子前後過世，一起舉辦告別式。圖／摘自微博

徐少強與小30歲妻共赴黃泉 合成遺照曝光全場泣

2024-10-06 10:59
吳謹言、劉學義主演的「春花焰」，整體成績不如預期。(取材自微博)

熱播口碑排行… 吳謹言「春花焰」敬陪末座 這部劇奪第一

2024-11-03 20:32

超人氣

更多 >
紐時分析：為何民主黨這次選得這麼吃力？癥結並非川普

紐時分析：為何民主黨這次選得這麼吃力？癥結並非川普
熱播口碑排行… 吳謹言「春花焰」敬陪末座 這部劇奪第一

熱播口碑排行… 吳謹言「春花焰」敬陪末座 這部劇奪第一
機票超賣被通知不能上飛機？ 這類人容易遇到

機票超賣被通知不能上飛機？ 這類人容易遇到
鐵鍊女翻版？男囚女5年、隔周性侵1次「想要個兒子 」

鐵鍊女翻版？男囚女5年、隔周性侵1次「想要個兒子 」
川普、賀錦麗誰勝出？中另類「義烏指數」以周邊訂單熱度預測 結果曝光

川普、賀錦麗誰勝出？中另類「義烏指數」以周邊訂單熱度預測 結果曝光