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戲說從頭╱柯淑元床戲戰韓瑜 自嘲100歲動作片

記者陳慧貞／綜合報導
韓瑜(左)、柯叔元在「阿榮與阿玉」中有逗趣互動。（記者吳致碩／攝影）
韓瑜(左)、柯叔元在「阿榮與阿玉」中有逗趣互動。（記者吳致碩／攝影）

台灣演員柯叔元、韓瑜主演新戲「阿榮與阿玉」，2人出席首映會，一上台就拿「年紀」開玩笑，53歲的柯叔元自嘲：「我們兩個加起來都快100歲了，竟然找我們演男女主角！」台劇一哥與8點檔女神首次搭檔擦出不少火花，說起拍戲趣事，雙方還有一場陰錯陽差的床戲，動作激烈親密，柯叔元還被女方痛扁一頓，苦笑：「我們不是黃昏戀，頂多是下午戀。」

華視與東森超視繼「阿叔」後再度攜手推出溫馨家庭職人劇「阿榮與阿玉」，柯叔元、韓瑜、林玟誼、張睿家、黃西田、王淑娟、黃新皓、柏妍樺等人出席首映會，眾人分享拍戲甘苦。

該劇於台灣嘉義朴子、東石與布袋等地取景，拍攝期間夏日炎炎，柯叔元在戲一開頭就是躲追債，頂著大太陽追趕跑跳碰，韓瑜則化身女打仔拳打腳踢，她笑：「已是一把老骨頭了，拜託編劇不要寫太難的戲，可以不要再打了嗎？」表示這次扮演的宮廟主委角色釋放出內心惡魔，又是自己想演的女漢子，終於可以跳脫自我、不計形象搞笑。

劇中柯叔元飾演林玟誼的浪子爸，回到家鄉才驚覺自己已當阿公，還發現自己的房間已成了韓瑜的閨房， 2人陰錯陽差睡同床發展成曖昧床戲，柯叔元意外摸到韓瑜「某部位」，下場是慘遭痛扁，表示希望透過這部戲鼓勵人們勇敢追愛，「誰說4、50歲就不能像孩子，誰說60歲就不能撒嬌，希望能鼓勵觀眾做一些平常不會做的事，看電視學生活。」

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