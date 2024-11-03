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伍佰首登金音獎 頒特別貢獻獎 認「玩音樂是件笨事…」

記者梅衍儂／綜合報導
伍佰擔任金音獎「特別貢獻獎」的頒獎嘉賓。(記者沈昱嘉／攝影)
伍佰擔任金音獎「特別貢獻獎」的頒獎嘉賓。(記者沈昱嘉／攝影)

台灣金音獎日前登場，華語樂壇搖滾天王伍佰首次出席，並擔任「特別貢獻獎」的頒獎嘉賓，得主為「大團誕生The Next Big Thing系列活動」。伍佰回顧他與「大團誕生」出身的樂團成員過去的合作歷程，感性地說：「玩音樂或許是一件笨事，但這分熱愛讓我們一起成長。」

主持人由才子黃豪平擔任，他以幽默風趣的方式帶動全場，巧扮加拿大聲樂老師Rozette開場，讓現場觀眾笑聲不斷，生動傳達「音樂無國界」的主題。今年典禮邀請七組表演陣容，創下歷屆新高，其中「傷心欲絕」和「當代電影大師」攜手合作獻唱，並交替演繹各自的作品，感動全場。

典禮邀請海內外音樂人同台，包括南韓嘻哈女將SINCE與台灣「夜間限定NIGHTONLY」合作，再現跨界音樂合作的可能。演唱知名動漫「咒術迴戰」第二季「懐玉‧玉折」片頭曲的日本音樂才子キタニタツヤ(Tatsuya Kitani)，擔任本屆金音獎頒獎人與表演嘉賓。他笑說，吃了心心念念的炒飯，讚台灣是個很有趣的地方，「在參與金音獎之前就知道很多台灣樂團的音樂，也希望大家可以多聽聽我的歌」。

動漫 加拿大 南韓

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