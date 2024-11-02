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劉德華演唱會有多好看？1關鍵曝「細緻度高」

記者梅衍儂／即時報導
劉德華帥氣十足。（讀者提供）
劉德華帥氣十足。（讀者提供）

或許是天王命格遇水則發，劉德華幾次在台開唱都和水很有緣，31年前首次台灣演唱會就是雷陣雨迎接，其後兩套巡演也都遇暴雨，這次索性來了個颱風，一攪局，原本的周四首場乾坤大挪移，改為周六中午12點補辦，晚上7點再演一場。63歲的天王挑戰一日2場，一時之間，台上台下不知誰心疼誰更多。

2日午場他拚命想彌補觀眾，笑說：「你們擔心嗎？不用擔心，我們假裝是前天，從頭再來！」這一場差點被老天沒收的盛會，粉絲的眼淚天王都看在眼裡，心疼的神情溢於言表，數度提及「前幾天看到你們眼淚，真不知道怎麼說...工作人員跑進來，大家都哭了」、「我看見那些人哭，哎呦⋯」字字句句都是不捨，細緻度除了展現在舞台，更在人心。

門票一張難求，這場卻難得有零星空位，劉德華能體諒那些無可奈何，「可能因為工作，有些歌迷沒辦法跟我們在一起，就透過你們的鏡頭吧」，加碼獻上「心肝寶貝」一曲給他最寶貝的歌迷。多數天王是舞台上的明星，這個天王卻從沒把歌迷當外人，2008年台北舞台上，他問歌迷偶像是否能結婚；2013年他鬆口還沒有當爸，正在努力。這次，他唱「法外情」主題曲「親愛的小孩」之前，回憶起電影年份，他笑說：「1985年我還是個小孩，現在我已經是爸爸了。」

偶像怎麼能如此沒有邊界？唯有真正視彼此為家人才能做到，所以當他賣力折返跑遍舞台，希望讓每一位歌迷都能看清他的表情時，粉絲心疼的是他是否能負荷，不停喊「別跑了」、「休息一下」，劉德華聽到了只是笑笑：「我不能玩那麼瘋，我還有晚上，但玩一玩就忘了，你們要提醒我。」下一秒卻又來一個大滑跪。

貴為天王，難免被比較，有人說他唱歌不比誰誰、有人說他演戲又不如誰誰。在「仍唱我的歌」一曲後，台下「我愛你」此起彼落，劉德華情緒激動，哽咽道：「演唱會到現在40幾場了，聽到最多的就是你們的愛，在其他人心中我是什麼都沒關係，在你們心目中我就是最帥、最會演、最會唱，一直年輕、隨時都可以開演唱會，因為你們，我可以很驕傲地站在這裡說，我是最好的。」還特別用台語說：「叫我第一名！」

劉德華和歌迷視彼此為家人。（讀者提供）
劉德華和歌迷視彼此為家人。（讀者提供）
劉德華演唱會精彩又有趣。（讀者提供）
劉德華演唱會精彩又有趣。（讀者提供）
劉德華演唱會每一秒都極致用心，令人捨不得眨眼。（讀者提供）
劉德華演唱會每一秒都極致用心，令人捨不得眨眼。（讀者提供）
劉德華努力認真，是許多藝人的典範。（讀者提供）
劉德華努力認真，是許多藝人的典範。（讀者提供）
劉德華演唱會十分精彩。（讀者提供）
劉德華演唱會十分精彩。（讀者提供）
劉德華演唱會門票一張難求。（讀者提供）
劉德華演唱會門票一張難求。（讀者提供）
劉德華已經63歲，仍體力充沛。（讀者提供）
劉德華已經63歲，仍體力充沛。（讀者提供）
劉德華非常寵歌迷。（讀者提供）
劉德華非常寵歌迷。（讀者提供）
劉德華在台灣開唱，吸引超多人搶票。（讀者提供）
劉德華在台灣開唱，吸引超多人搶票。（讀者提供）
劉德華舞台相當用心。（讀者提供）
劉德華舞台相當用心。（讀者提供）
劉德華來台灣開唱常常遇到下雨。（讀者提供）
劉德華來台灣開唱常常遇到下雨。（讀者提供）
劉德華演唱會相當精彩。（讀者提供）
劉德華演唱會相當精彩。（讀者提供）
劉德華演唱會每一秒都極致用心，令人捨不得眨眼。（讀者提供）
劉德華演唱會每一秒都極致用心，令人捨不得眨眼。（讀者提供）

劉德華 暴雨

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