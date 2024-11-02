劉德華演唱會有多好看？1關鍵曝「細緻度高」

劉德華帥氣十足。（讀者提供）

或許是天王命格遇水則發，劉德華 幾次在台開唱都和水很有緣，31年前首次台灣演唱會就是雷陣雨迎接，其後兩套巡演也都遇暴雨 ，這次索性來了個颱風，一攪局，原本的周四首場乾坤大挪移，改為周六中午12點補辦，晚上7點再演一場。63歲的天王挑戰一日2場，一時之間，台上台下不知誰心疼誰更多。

2日午場他拚命想彌補觀眾，笑說：「你們擔心嗎？不用擔心，我們假裝是前天，從頭再來！」這一場差點被老天沒收的盛會，粉絲的眼淚天王都看在眼裡，心疼的神情溢於言表，數度提及「前幾天看到你們眼淚，真不知道怎麼說...工作人員跑進來，大家都哭了」、「我看見那些人哭，哎呦⋯」字字句句都是不捨，細緻度除了展現在舞台，更在人心。

門票一張難求，這場卻難得有零星空位，劉德華能體諒那些無可奈何，「可能因為工作，有些歌迷沒辦法跟我們在一起，就透過你們的鏡頭吧」，加碼獻上「心肝寶貝」一曲給他最寶貝的歌迷。多數天王是舞台上的明星，這個天王卻從沒把歌迷當外人，2008年台北舞台上，他問歌迷偶像是否能結婚；2013年他鬆口還沒有當爸，正在努力。這次，他唱「法外情」主題曲「親愛的小孩」之前，回憶起電影年份，他笑說：「1985年我還是個小孩，現在我已經是爸爸了。」

偶像怎麼能如此沒有邊界？唯有真正視彼此為家人才能做到，所以當他賣力折返跑遍舞台，希望讓每一位歌迷都能看清他的表情時，粉絲心疼的是他是否能負荷，不停喊「別跑了」、「休息一下」，劉德華聽到了只是笑笑：「我不能玩那麼瘋，我還有晚上，但玩一玩就忘了，你們要提醒我。」下一秒卻又來一個大滑跪。