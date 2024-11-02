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心疼哭了 劉德華寵粉哽咽 飆1句台語 全場歡聲雷動

記者梅衍儂／即時報導
劉德華表示非常心疼那些哭了的歌迷。（讀者提供）
劉德華表示非常心疼那些哭了的歌迷。（讀者提供）

天王劉德華今（2日）在台北小巨蛋開唱第2天，中午12點先「補辦」原本周四的場次，晚上7點半再唱一場，他非常心疼颱風那天的歌迷，看到新聞上歌迷的淚水，他也很難過，透露工作人員也心疼，忍不住流淚。

為了安慰今天補辦的觀眾，他特別賣力演出，時不時向舞者喊話：「我們（今晚）還有一場喔，撐得住喔？」粉絲擔心他體力狀況，不停喊「別跑了」、「休息一下」，讓他笑說：「我不能玩那麼瘋，我還有晚上，但玩一玩就忘了，你們要提醒我。」也自嘲「我60幾歲了」，台下觀眾狂喊還很年輕，他笑回：「我還年輕？是你說的喔！」

唱「情感的禁區」前，他打趣說：「這是我年輕時用來騙女孩的，現在不知道可不可以騙男生。」還說明明已經63歲，還被歌迷叫老公，「我真的是『老』公」，也對歌迷喊話：「八零後的，你們生了小孩，要強迫他來看我！」讓他這個偶像可以一代代傳承。

原訂的首場因颱風一度宣布停辦，眾多粉絲當場淚灑，天王都看在眼裡，他心疼的神情溢於言表，數度在歌曲段落之間提及，「前幾天看到你們眼淚，真不知道怎麼說...工作人員跑進來，大家都哭了」、「我看見那些人哭，哎呦⋯」一再表達對歌迷的心疼，也提到要大家好好謝謝工作人員，意即是在多人合作之下，才能如此及時決定把周四場搶救回來，安排在周六中午演出，華仔也邀全場一起替工作人員鼓掌。

今天現場確實有一些空位，對於颱風導致演出改期，劉德華坦言當時心情也相當擔憂，「可能有幾個（粉絲）都有因為工作，沒辦法跟我們在一起，就透過你們的鏡頭，送給接下來這首歌『心肝寶貝』」。唱完「仍唱我的歌」後，他一時情緒激動，哽咽表示：「演唱會40幾場，聽到最多就是你們的愛，在其他人心中我是什麼我沒關係，在你們心目中我就是最帥、最會演、最會唱、然後一直年輕、開演唱會隨時都可以，因為你們我可以很驕傲地站在這裡說，我是最好的，叫我第一名（台語）！」

劉德華2日中午開唱，非常賣力。（讀者提供）
劉德華2日中午開唱，非常賣力。（讀者提供）

劉德華

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