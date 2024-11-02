心疼哭了 劉德華寵粉哽咽 飆1句台語 全場歡聲雷動

劉德華表示非常心疼那些哭了的歌迷。（讀者提供）

天王劉德華 今（2日）在台北小巨蛋開唱第2天，中午12點先「補辦」原本周四的場次，晚上7點半再唱一場，他非常心疼颱風那天的歌迷，看到新聞上歌迷的淚水，他也很難過，透露工作人員也心疼，忍不住流淚。

為了安慰今天補辦的觀眾，他特別賣力演出，時不時向舞者喊話：「我們（今晚）還有一場喔，撐得住喔？」粉絲擔心他體力狀況，不停喊「別跑了」、「休息一下」，讓他笑說：「我不能玩那麼瘋，我還有晚上，但玩一玩就忘了，你們要提醒我。」也自嘲「我60幾歲了」，台下觀眾狂喊還很年輕，他笑回：「我還年輕？是你說的喔！」

唱「情感的禁區」前，他打趣說：「這是我年輕時用來騙女孩的，現在不知道可不可以騙男生。」還說明明已經63歲，還被歌迷叫老公，「我真的是『老』公」，也對歌迷喊話：「八零後的，你們生了小孩，要強迫他來看我！」讓他這個偶像可以一代代傳承。

原訂的首場因颱風一度宣布停辦，眾多粉絲當場淚灑，天王都看在眼裡，他心疼的神情溢於言表，數度在歌曲段落之間提及，「前幾天看到你們眼淚，真不知道怎麼說...工作人員跑進來，大家都哭了」、「我看見那些人哭，哎呦⋯」一再表達對歌迷的心疼，也提到要大家好好謝謝工作人員，意即是在多人合作之下，才能如此及時決定把周四場搶救回來，安排在周六中午演出，華仔也邀全場一起替工作人員鼓掌。